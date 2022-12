Drugi konwój z maszyną TBM jedzie przez Polskę. Gdzie go spotkamy?

Spis treści: 01 Konwój z maszyną TBM. Z autostrady A1 na drogę S8

02 Drogą S8 do Warszawy z dwudniowym postojem

Obecnie konwój znajduje się na MOP-ie Stobiecko Szlacheckie Wschód (388 km autostrady A1) w województwie łódzkim, skąd w dalszą drogę wyruszy we wtorek o godzinie 22. Knówj będzie podążał autostradą A1 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Tej nocy kolumna pojazdów przejedzie przez będący w budowie odcinek A1 Kamieńsk - Piotrków Trybunalski. W tym przypadku nastąpi istotna zmiana w porównaniu z pierwszym transportem. W związku z faktem, że wykonawca robót udostępnił na całej długości jezdnię zachodnią, na czas przejazdu ładunku nie będzie zatrzymywany ruch w kierunku Katowic. Nowy gigakonwój gotowy do drogi. Ruszy z Opola i przejedzie 750 km przez Polskę

Reklama

Konwój z maszyną TBM. Z autostrady A1 na drogę S8

Na czas przejazdu konwoju od MOP-u w Stobiecku Szlacheckim do węzła Kamieńsk, ruch z autostrady A1 w kierunku Łodzi będzie kierowany na węźle Radomsko na DK91 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Zatem jadący z południa, po dotarciu do węzła Piotrków Trybunalski Wschód, będą mogli kontynuować podróż zarówno drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy, jak również do węzła Piotrków Trybunalski Zachód, na którym to mogą zjechać na autostradę A1 w stronę Łodzi i Gdańska.

Następnie transport opuści autostradę A1 i wjedzie na drogę ekspresową S8 (na węźle Piotrków Tryb. Zach.), którą dotrze na parking ADR - dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne (338 km, między węzłami Polichno i Wolbórz). Nastąpi to około godz. 3:00.

Podczas konwój będzie zajmował całą jezdnię w kierunku Piotrkowa. Nie będzie możliwości wyprzedzania. Podobnie jak w przypadku węzła Radomsko, jadący w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego ominą konwój, zjeżdżając na węźle Kamieńsk na DK91.

Drogą S8 do Warszawy z dwudniowym postojem

7 grudnia (środa) o godzinie 22:00 transport wyjedzie na drogę ekspresową S8. W okolicy MOP Czerniewice (km 367), gdzie konwój dotrze ok. godziny 1:00, planowana jest obowiązkowa, 45-minutowa pauza. Po jej zakończeniu przejazd będzie kontynuowany do kolejnego parkingu ADR, który usytuowany za węzłem Rawa Mazowiecka Północ (398 km - Chrzczonowice). Ze względu na obowiązuje przepisy w tym miejscu konwój spędzi aż dwa dni, w dalszą drogę ruszy dopiero w piątek o godz. 23:00.

Ruch w kierunku Warszawy będzie odbywał się całą szerokością jezdni z prędkością 10-30 km/h i nie będzie możliwości jego wyprzedzania. Należy rozważyć wybór alternatywnej trasy. Jadący ze Śląska w kierunku Warszawy mogą ominąć odcinek trasy S8, po której prowadzony jest transport, jadąc z Piotrkowa Trybunalskiego autostradą A1 w kierunku Łodzi i zjeżdżając na węźle Łódź Północ na autostradę A2 w stronę Warszawy.

Konwoje będą posiadały specjalistyczne zabezpieczenie, m.in. mobilne tablice VMS (znaki zmiennej treści), mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną, pilotów kierujących ruchem oraz ewentualną asystę policji.



***