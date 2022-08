O sprawie pisaliśmy już w naszym serwisie. Do opisanych wydarzeń doszło w sobotę na drodze S7 w okolicy Olsztynka.

Kierowcy Volkswagena nie spodobał się fakt, że jadący przed nim kierowca Ibizy nie zrobił mu miejsca na lewym pasie, tylko wyprzedził jeszcze jeden samochód.

W efekcie gdy już wyprzedził Seata, zajechał mu drogę i mocno zahamował.

Zajechanie drogi i ostre hamowanie na S7

Kierowca Seata zareagował gwałtownym hamowaniem i skrętem kierownicy, co doprowadziło do poślizgu i rozbicia samochodu o przydrożne bariery (do kontaktu między samochodami nie doszło). Kierowca Volkswagena odjechał z miejsca zdarzenia.

Sprawę nagłośnił w mediach społecznościowych kierowca Seata. Mężczyzna od jednego ze świadków zdarzenia otrzymał nagranie, na którym widać moment rozbicia samochodu, a także numery rejestracyjnego Arteona.

- Gdy zjechałem na prawy pas - kierowca niebieskiego Arteona zajechał mi drogę i wcisnął hamulce. Nie mam wątpliwości, że to umyślny bandytyzm. Przed nami był dobry kilometr pustej drogi - mówił Interii pan Sergiusz, który prowadził Ibizę.



W efekcie policja w Olsztynie, która zajmuje się sprawą kolizji, ustaliła, że samochód należy do firmy leasingowej. Policjanci zwrócili się już o dane leasingobiorcy. Wówczas będą mogli ustalić, kto siedział za kierownicą Volkswagena. Na drogach Szukamy bandyty z niebieskiego Arteona. Rodzina otarła się o śmierć

Co grozi kierowcy Volkswagena?

Ustalenie danych kierowcy Arteona ma olbrzymie znaczenie dla kierowcy Ibizy. Mężczyzna może mówić o sporym szczęściu, że ani on, ani jego rodzina (żona i 4-letnie dziecko) w zderzeniu z barierami nie ucierpieli. Jednak samochód został całkowicie zniszczony i nie nadaje się do naprawy, a nie był objęty ubezpieczeniem Auto Casco.

Jeśli więc policja uzna za sprawcę kierowcę Volkswagena, z polisy OC tego samochodu zostanie wypłacone odszkodowanie. Nie bez znaczenia jest również kwestia mandatu - za spowodowanie kolizji wynosi on 1000 zł (dodatkowo przyznawane jest 6 punktów karnych).

Oczywiście może być również tak, że kierowca Arteona nie przyzna się do winy i nie przyjmie mandatu. Wówczas sprawa trafi do sądu, który będzie rozstrzygał o tym, który z kierowców odpowiada za zdarzenie. A to niestety potrwa.

Może być również tak, że policja uzna, że kierowca Volkswagena nie tylko jest winny spowodowania kolizji, ale i stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym. Wówczas ma prawo zatrzymać mu prawo jazdy, natomiast odstępuje od ukarania mandatem i również kieruje sprawę do sądu.

