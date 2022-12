Drogi ekspresowe w Polsce mogą stać się autostradami. Będą wówczas płatne?

Spis treści: 01 Drogi ekspresowe w Polsce mogą stać się autostradami

02 A co z ograniczeniami prędkości?

03 Opłaty na drogach ekspresowych tylko dla ciężarówek i autobusów?

04 Czym się różni autostrada od drogi ekspresowej?

Wszystko za sprawą wypowiedzi rzecznika prasowego GDDKiA Szymona Piechowiaka, udzielonej radiu RMF.

Drogi ekspresowe w Polsce mogą stać się autostradami

GDDKiA chciałaby ujednolicić sieć dróg szybkiego ruchu - powiedział Piechowiak. - Patrzymy na kraje ościenne. Nigdzie nie występuje takie rozróżnienie dróg szybkiego ruchu. Tylko u nas. To jest zaszłość historyczna - mówił rzecznik GDDKiA.

Sieć autostradowa zostanie ukończona, nie widzimy więc sensu, by to rozróżnienie podtrzymywać, wiedząc, że projektowo i technicznie dużych różnic nie ma rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak

A co z ograniczeniami prędkości?

Nie definiujemy, czy równalibyśmy do niższego czy wyższego pułapu: 120 czy 140 km/h. Może trzeba spotkać się w środku i wprowadzić ograniczenie do 130 km/h. Może będzie dyskusja, że 150 km/h. Rzecznik prasowy GDDKiA, Szymon Piechowiak

Jednak zapewne wolniejsza jazda po nowych, powstałych z dróg ekspresowych autostradach nie będzie jedynym problemem kierowców. W tej całej zmianie chodzić może głównie o to, że duża część polskich autostrad jest płatna. Tymczasem w Polsce jest obecnie 2500 km dróg ekspresowych, które w całości dla samochodów osobowych są bezpłatne.

Reklama

W czerwcu Komisja Europejska zaaprobowała Krajowy Plan Odbudowy. Wówczas ujawniono, jak wygląda KPO i jakie są kamienie milowe, które zaaprobował polski rząd. M.in. obok nowych podatków (od zakupu i posiadania samochodu spalinowego), w KPO rzeczywiście pojawił się zapis, że do 2023 roku 1400 km nowych dróg - zarówno ekspresowych, jak i autostrad - ma zostać objętych systemem opłat. Jest to kamień milowy w ramach... "zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego". Motorynek Czy Krajowy Plan Odbudowy wymaga, by drogi ekspresowe będą płatne?

Opłaty na drogach ekspresowych tylko dla ciężarówek i autobusów?

W reakcji na medialne doniesienia rząd tłumaczył wówczas, że chodzi wyłącznie o objęcie opłatami samochodów ciężarowych i autobusów, czyli pojazdów objętych na drogach ekspresowych i krajowych systemem e-TOLL.

Problem w tym, że KPO nie określa, czy chodzi o kolejowy transport towarowy czy osobowy, nie wiadomo więc również, czy Komisji Europejskiej rzeczywiście chodzi - jak twierdził rząd - o objęcie opłatami wyłącznie samochodów ciężarowych i autobusów. Wyłączenie spod opłat samochodów osobowych wypadałoby chyba jednak zapisać wprost.

"STOP FAKE NEWS. Rząd nie wprowadzi żadnych nowych opłat za drogi ekspresowe dla samochodów osobowych!" - zapewniał w czerwcu premier Morawiecki we wpisie na Facebooku.

Co jednak, jeśli drogi ekspresowe zostaną przemianowane na autostrady?

Czym się różni autostrada od drogi ekspresowej?

Autostrada nie może być drogą jednojezdniową. Takie rozwiązanie jest możliwe w przypadku dróg ekspresowych w Polsce.

Na autostradzie szerokość pasa ruchu powinna wynosić 3,75 m. Na drodze ekspresowej to 3,50 m.

Autostrada nie ma jednopoziomowych skrzyżowań. Zasada ta nie obowiązuje na drogach ekspresowych, gdzie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną mogą w wyjątkowych sytuacjach występować.

Maksymalna dopuszczalna prędkość na autostradzie w Polsce wynosi 140 km/h. W przypadku drogi ekspresowej dwujezdniowej górna granica prędkości wynosi 120 km/h, a na drodze ekspresowej jednojezdniowej limit to 100 km/h.

Niektóre odcinki autostrad w Polsce są płatne. Kierowcy pojazdów o masie do 3,5 tony nie płacą za korzystanie z dróg ekspresowych.

Różnicę stanowi także rozmieszczenie węzłów. Na autostradach odstępy między nimi nie powinny przekraczać 15 km, a w sąsiedztwie dużych miast - 5 km, natomiast na drogach ekspresowych odpowiednio 5 i 3 km.

Jedyną w całości wybudowaną autostradą w Polsce jest A4. Ostatnie prace trwają na budowie A1, obecnie dwoma pasami da się już przejechać jej całą długością. Natomiast w budowie jest autostrada A2 na wschód od Warszawy. Ma ona być gotowa do 2025 roku, wówczas sieć autostrad będzie liczyła około 2000 km i program ich budowy zostanie zakończony.

W tym samym czasie długość dróg ekspresowych ma przekroczyć 4 tys. km. W kolejnych latach program budowy będzie trwał, by do 2030 roku długość dróg ekspresowych w Polsce sięgnęła 6 tys. km.



***