To czterocylindrowa jednostka z bezpośrednim wtryskiem realizowanym przez system Common Rail II generacji, wyposażony w piezoelektryczne wtryskiwacze pracujące pod ciśnieniem 1600 bar. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest precyzyjne dawkowanie paliwa, dostosowane do aktualnego obciążenia silnika. Wadą natomiast - wysoka cena wtryskiwaczy i praktycznie brak możliwości ich regeneracji.

Wszystkie silniki 1.6 TDI z rodziny EA189 wyposażono w filtr cząstek stałych DPF, co pozwoliło im spełnić normę emisji spalin Euro 5. Niestety, jak w przypadku większości nowoczesnych diesli, filtr ten bywa źródłem problemów, szczególnie przy eksploatacji auta głównie w mieście.

Zapchanie filtra DPF to najczęściej występująca usterka w tych silnikach. Aby uniknąć kosztownych napraw, należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim warto odbywać regularne przejażdżki poza miastem, aby umożliwić procesowi regeneracji filtra. Równie ważne jest stosowanie oleju silnikowego dedykowanego do silników z DPF - serwis zaleca olej Castrol 5W30 z oznaczeniem VW 504/507.

Silnik 1.6 TDI - na co zwrócić uwagę?

Kupując samochód z silnikiem 1.6 TDI, warto przede wszystkim sprawdzić układ wtryskowy. Do przebiegu 100 tys. km rzadko pojawiają się z nim problemy, ale później mogą wystąpić poważne usterki wtryskiwaczy. Wszystko zależy od sposobu eksploatacji auta i jakości tankowanego paliwa.

Kolejnym elementem wymagającym uwagi jest rozrząd. Oficjalnie producent przewiduje wymianę paska przy przebiegu 180 tys. km lub po 5 latach, ale w praktyce zdarzały się przypadki uszkodzenia pompy wody czy zerwania paska przy niższych przebiegach. Dlatego doświadczeni mechanicy zalecają skrócenie tego interwału do maksymalnie 150 tys. km, zwłaszcza jeśli auto jest użytkowane głównie w mieście lub w trudnych warunkach.

Warto również sprawdzić stan turbosprężarki - charakterystyczne gwizdanie lub spadek mocy mogą wskazywać na jej zużycie. Koszt naprawy lub wymiany turbosprężarki to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, więc lepiej uniknąć tej niespodzianki tuż po zakupie.

Do największych zalet tego silnika należy niskie zużycie paliwa - wyniki rzędu 4 l/100 km na trasie nie są niczym nadzwyczajnym. Kierowcy chwalą również przyzwoitą kulturę pracy jak na diesla.

Wśród minusów użytkownicy najczęściej wymieniają problematyczny filtr cząstek stałych oraz wyraźnie wyczuwalną "turbodziurę" przy niskich obrotach. Silnik ten jest polecany raczej do mniejszych modeli, gdyż jego charakterystyka pracy nie sprzyja napędzaniu większych, cięższych aut.

Bardzo ważnym aspektem eksploatacji jest regularna wymiana oleju. Choć producent często zaleca interwały co 30 tys. km, praktyka pokazuje, że warto skrócić je do maksymalnie 15 tys. km lub wymieniać olej raz w roku. Pozwoli to znacząco przedłużyć żywotność silnika i uniknąć problemów z układem wtryskowym.