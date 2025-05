Nowa plaga kradzieży dotarła do Polski. Na celowniku jeden typ samochodów

Wraz z rosnącą popularnością elektromobilności i wzrostem sprzedaży samochodów bezemisyjnych, zmieniają się preferencje złodziei. Coraz częściej ich zainteresowanie budzą kable do ładowania samochodów elektrycznych, których miedziane rdzenie osiągają wysokie ceny na skupach i czarnym rynku. Zjawisko to dotarło już także do Polski.