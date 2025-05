Motocykle to pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale nie zawsze. Wprowadzenie przepisów umożliwiających jazdę motocyklami o pojemności do 125 ccm dla osób posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów kategorii B, znacząco wpłynęło na wzrost liczby miłośników dwóch kółek. Ta możliwość sprawiła, że wielu kierowców samochodów zdecydowało się zamienić cztery koła na dwa, szukając oszczędności lub nowej pasji.