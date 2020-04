Cztery radiowozy ścigały 33-latka!

​33- letni kaliszanin nie zatrzymał się do kontroli drogowej na ul. Wrocławskiej. W pościg za nim ruszyły cztery radiowozy.

Zdjęcie / Adam Staśkiewicz /East News

W czwartek późnym wieczorem kierujący samochodem marki rover 33-letni kaliszanin nie zatrzymał się na ul. Wrocławskiej do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za nim w pościg - powiedziała rzecznik prasowa kaliskiej policji asp. Anna Jaworska-Wojnicz.

Do akcji dołączyły cztery radiowozy, które pędziły za uciekinierem ulicami Asnyka i Nowy Świat. Policjanci zajechali kierowcy drogę na ul. Dobrzeckiej.



"Wtedy mężczyzna porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo. Został zatrzymany na ul. Poznańskiej" - powiedziała asp. Jaworska-Wojnicz.



Na razie wiadomo, że 33-latek nie ma prawa jazdy. Policja pobrała też od niego krew do badań. Mężczyzna był trzeźwy, ale miał przy sobie 1 gram marihuany.



Obecnie kaliszanin przebywa w policyjnej izbie zatrzymań.



Za nie zatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu do 5 lat więzienia. Dodatkowo - jak poinformowała rzecznik policji w Kaliszu - mężczyzna odpowie za brak uprawnień do prowadzenia samochodu, złamanie przepisów drogowych podczas ucieczki oraz posiadanie narkotyków.