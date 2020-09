Coraz więcej przejazdów z monitoringiem. Kierowcy płacą

​Kamery non stop obserwują blisko 1800 przejazdów kolejowych, w ciągu pierwszego półrocza PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały policji prawie pół tysiąca nagrań z karygodnym zachowaniem kierowców.

Zdjęcie PKP systematycznie modernizuje przejazdy kolejowe /Tomasz Jastrzębowski /Reporter Wjechał na przejazd i... próbował zawrócić

Jak podaje spółka, zwiększa się liczba przejazdów kolejowo-drogowych z monitoringiem.

"W ostatnich dwóch latach na ok. 400 skrzyżowaniach zamontowano dodatkowe kamery. Urządzenia całą dobę obserwują przejazdy w każdym województwie. Monitoring pozwala kolejarzom kontrolować bezpieczeństwo na blisko 1800 przejazdach" - podano.



Wyjaśniono, że filmy wskazujące na łamanie przepisów bezpieczeństwa, uszkodzenia rogatek i kolizje na przejazdach, nagrane przez kamery, trafiają do policji. W 2019 r. było ponad 1400 wniosków, a za połowę bieżącego roku już 471 wniosków w sprawie ukarania kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego.



"Nagrania z nieprawidłowym zachowaniem na przejazdach są wykorzystywane na seminariach dla instruktorów nauki jazdy i w edukacji kierowców. Materiały wideo trafiły do 4 tys. ośrodków szkolenia kierowców" - poinformowano.



Wyjaśniono, że w ramach kampanii Bezpieczny przejazd - "Szlaban na ryzyko!" filmy, prezentujące tragiczne błędy kierowców, mają przestrzec przed brawurą i nieodpowiedzialnością m.in. omijaniem rogatek, wjeżdżaniem pod opadające rogatki, ignorowaniem znaku stop. Zauważono, że 98 proc. wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych to skutek ignorowania zasad bezpieczeństwa przez kierowców.



"Monitoring na przejazdach kolejowo-drogowych to efekt modernizacji linii kolejowych m.in. Warszawa - Lublin, Poznań - Warszawa, Poznań - Szczecin, Działdowo - Olsztyn, Legnica - Rudna Gwizdanów z udziałem środków unijnych oraz inwestycji ze środków budżetowych" - czytamy.



Według PKP PLK, konsekwentne działania w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa na sieci kolejowej to m.in. budowa bezkolizyjnych skrzyżowań, dodatkowe urządzenia sterowania ruchem na przejazdach, poprawa systemów komunikacji obok skrzyżowań kolejowo drogowych.



"Szybkie reakcje zwiększające bezpieczeństwo na przejazdach zapewnia #ŻółtaNaklejkaPLK. Zestaw dodatkowych informacji na słupku rogatki lub wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja." - dodano.