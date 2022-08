Co zrobić z nieużywanymi już bramownicami systemu viaTOLL?

Dołącz do nas:

Co zrobić ze stojącymi przy drogach bramownicami po wygaszonym systemie viaTOLL? Pomysłów jest wiele: można je wykorzystać do budowy sieci 5G, do odczytywania tachografów, a także do systemów odcinkowego pomiaru prędkości.

Zdjęcie System poboru opłat viaTOLL uruchomiono w 2011 roku, dziś już nie działa, ale bramownice wciąż stoją / Wojciech Stróżyk / Reporter