Ciężarówka z bardzo długą listą usterek

Uszkodzone zawieszenie, pęknięte elementy konstrukcji ładowni i znaczne wycieki płynów eksploatacyjnych – to tylko najpoważniejsze z usterek, jakie stwierdzili w skontrolowanej ciężarówce inspektorzy ITD.

Zdjęcie /ITD

Na obwodnicy Olsztyna patrol GITD, zajmujący się kontrolą elektronicznego poboru opłat, zwrócił uwagę na pojazd z przesyłkami kurierskimi. Ładownia samochodu na zakrętach przechylała się na boki, a wygląd auta wskazywał jeszcze na inne usterki techniczne.

Reklama

Ciężarówkę zatrzymano do kontroli drogowej, podczas której funkcjonariusze spisali długą listę usterek. Nadmierny luz tylnego stabilizatora i pęknięte elementy konstrukcyjne ładowni to tylko najpoważniejsze z nieprawidłowości stanu technicznego. Dodatkowo inspektorzy wykryli znaczne wycieki płynów eksploatacyjnych, pęknięcie szyby przedniej oraz niepewne mocowanie i uszkodzenie klosza kierunkowskazu. W trakcie kontroli ustalono jeszcze, że pojazd nie posiada ważnego przeglądu technicznego. Ostatnio przeprowadzone badanie na stacji diagnostycznej było ważne do października 2019 roku.



Zdjęcie / ITD

Kontrola ITD zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego samochodu i wydaniem zakazu dalszej jazdy. Kierowca został ukarany mandatem karnym.