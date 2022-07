Chwila nieuwagi i wypadek gotowy. Wszystko nagrała kamera

Do poważnie wyglądającego wypadku doszło w Łukowie. Jedna z kierujących zignorowała znak "Ustąpi pierwszeństwa" i wjechała wprost pod koła innych samochodów, co zarejestrowała kamera monitoringu. Kierujące dwoma samochodami trafiły do szpitala.

Zdjęcie Kierująca Focusem wymusiła pierwszeństwo na kierującej Mondeo / Policja