Chłopiec z hulajnogą potrącony na przejściu

Dzisiaj weszły w życie przepisy regulujące stan prawny między innymi hulajnóg. Niczego by one w tej sytuacji jednak nie zmieniły, a do podobnych sytuacji będzie dochodziło tak długo, aż wszyscy uczestnicy ruchu nie zaczną dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

Zdjęcie / Policja

Do zdarzenia doszło ok. godz. 16 na żorskim odcinku "Wiślanki", na wysokości skrzyżowania z ulicą Zamkową.

"Dwóch chłopców, prowadząc hulajnogi, przechodziło przez przejście dla pieszych. Dzieci weszły na pasy od strony ulicy Zamkowej i kierowały się w stronę ulicy Owocowej. Gdy 25-letnia rybniczanka zatrzymała swój pojazd, by ustąpić im pierwszeństwa, 38-latek jadący Fordem Turneo pasem obok, wjechał na przejście i potrącił 12-latka" - poinformowała śląska policja.

Obrażenia dziecka były na tyle poważne, że konieczne okazało się wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Drugiemu z chłopców nic się nie stało.

Zdjęcie / Policja

W momencie wypadku, kierowca Forda był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Za spowodowanie wypadku 38-latkowi grozi do 3 lat więzienia.

