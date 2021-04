Chciał ukraść kobiecie auto na myjni. Jednego nie przewidział!

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę kradzieży samochodu z samoobsługowej myjni. Jeden ze złodziei próbował wsiąść do samochodu i odjechać, wykorzystując fakt, że właścicielka auta zajęta była myciem. Nie wziął jednak pod uwagę jej determinacji...

Do tej zuchwałej próby kradzieży doszło w minioną niedzielę, około godz. 21.20 na terenie stacji paliw w Bolkowie na Dolnym Śląsku.

Właścicielka Audi przyjechała na myjnię samoobsługową. W trakcie mycia auta, do jej pojazdu od strony kierowcy podszedł młody mężczyzna ubrany w granatową koszulkę z krótkim rękawem z napisem POLICJA. Sprawca otworzył drzwi samochodu i widząc pozostawione w stacyjce kluczyki, próbował wsiąść do pojazdu.

Czujna właścicielka zareagowała błyskawicznie, kierując na twarz niedoszłego złodzieja strumień wody pod ciśnieniem. Ta taktyka okazała się skuteczna. Mężczyzna zrezygnował ze swojego planu i wraz z "wspólnikiem" odjechali z miejsca Volkswagenem w kierunku Jawora.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu myjni.

W tym czasie właścicielka Audi... spokojnie dokończyła mycie samochodu, a następnie powiadomiła o zdarzeniu policję. Patrol, na terenie jednej ze stacji paliw w Jaworze, napotkał pojazd, którym poruszali się sprawcy. W Volkswagenie policjanci znaleźli mokrą koszulkę z napisem POLICJA. Jej właściciel został przeszukany, w bieliźnie mężczyzny znaleziono narkotyki.

29-latek, który próbował ukraść Audi, oraz jego 31-letniego kolega zostali zatrzymani, noc spędzili w policyjnym areszcie. Następnego dnia usłyszeli zarzuty, a Prokurator Rejonowy w Kamiennej Górze zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

O dalszym losie podejrzanych zdecyduje już sąd. Oboje na pewno odpowiedzą za usiłowanie kradzieży samochodu, natomiast 29-latek dodatkowo usłyszy zarzut posiadania środków odurzających. Ponadto odpowie również za noszenie ubioru z napisem POLICJA, co w myśl obowiązujących przepisów jest nielegalne.

To już kolejny przypadek próby kradzieży samochodu na myjni samoobsługowej. Pod koniec marca pisaliśmy w Interii o podobnym zdarzeniu, do którego doszło we Wschowie w woj. lubuskim. Tam właściciel samochodu w ostatniej chwili wskoczył na miejsce pasażera i po chwili wyrwał kluczyki ze stacyjki. Złodziej uciekł, ale szybko został odnaleziony i zatrzymany.

Dla własnego bezpieczeństwa, podczas mycia samochodu warto wyjmować kluczyki ze stacyjki.