Brawurowy policyjny pościg. Zobacz, co zrobił kierowca w 7. sekundzie filmu

Lubelscy policjanci ujawnili nagranie z pościgu i zatrzymania handlarzy narkotyków. Samochód uciekinierów został całkowicie zniszczony, mężczyźni zatrzymani a policja przechwyciła narkotyki o wartości 120 tys. zł.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, kilka minut po godzinie 17:00 . Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziałów Ruchu Drogowego i Przestępczości przeciwko mieniu komendy miejskiej, w Konopnicy chcieli zatrzymać do kontroli jadące od strony Kraśnika audi.

Zatrzymanie nie było przypadkowe, policjanci czekali na ten, wytypowany wcześniej samochód.



Kierowca zignorował dawane mu znaki do zatrzymania się i zaczął uciekać. Mężczyzna nie reagował na sygnały świetlne oraz dźwiękowe. W trakcie ucieczki w pewnym momencie próbował wyprzedzić jadącego w tym samym kierunku busa. Kierujący audi zjechał na prawą stronę, ale w tym samym momencie zrobił to bus, który z kolei omijał samochód skręcający w lewo. W efekcie audi wjechało do rowu, a następnie, wjeżdżając ponownie na jezdnię, otarło się o busa.

Nie zatrzymało to kierowcy, który z dużą prędkością kontynuował ucieczkę. Wreszcie, już w Lublinie, na skrzyżowaniu al. Kraśnickiej i ul. Jana Pawła II, stracił panowanie nad samochodem, który uderzył w bariery energochłonne, ulegając całkowitemu rozbiciu.

Gdy samochód się zatrzymał, wyskoczyło z niego dwóch mężczyzn, którzy próbowali dalej uciekać pieszo. Szybko zostali zatrzymani, to dwaj mieszkańcy Lublina w wieku 22 lat.



W samochodzie policjanci odnaleźli środki odurzające. Łącznie zabezpieczono ponad 3 kg marihuany o wartości 120 tys. zł. Po badaniach lekarskich, 22-latkowie trafili do policyjnego aresztu. Będą odpowiadać za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, ucieczkę przed policyjną kontrolą oraz popełnione wykroczenia w ruchu drogowym.