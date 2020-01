Bezpieczniej na przejazdach kolejowych

Ubiegły rok przyniósł wzrost ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce. Jak informował Interię asp. Michał Gaweł Komendy Głównej Policji w 2019 roku odnotowano 30 136 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2 897 osób, a 35 292 zostało rannych.

Zdjęcie Na przejazdach jest bezpieczniej /Marek Lasyk /Reporter Zderzenie ciężarówki z rozpędzonym pociągiem

Oznacza to, że samych wypadków było mniej o 1 538 (- 4,9 proc. rok do roku), ale osób zabitych więcej (o 35 osób; 1,2 proc. rok do roku). Zauważalnie zmniejszyła się za to liczba rannych (o 2 067; - 5,5 rok do roku).

Reklama

Na szczęście, ze statystyk płyną też dobre informacje. Przykładowo - 2019 to kolejny rok, w którym spadła liczba zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych oraz liczba kolizji na torach.

Przypominamy, że przyczyną aż 75 proc. wszystkich wypadków na przejazdach jest niewłaściwe zachowanie kierowców i nieodpowiedzialne wkraczanie na tory w miejscach niedozwolonych.

W 2019 roku, w porównaniu do roku 2018, o 11 proc. zmniejszyła się liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. O 11 procent zmniejszyła się również liczba kolizji.

W Polsce od wielu lat trwa jedna z największych w Europie kampanii społecznych dotycząca bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych - "Szlaban na ryzyko!". Warto przypomnieć, że w 2018 roku PKP oznakowały 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych specjalnymi żółtymi naklejkami. Umieszczone na nich informacje pozwalają na niezwłoczne wstrzymanie ruchu na linii kolejowej w sytuacji niebezpiecznej. W ubiegłym roku, za pośrednictwem numerów telefonów umieszczonych na żółtej naklejce PLK, zanotowano ponad 4300 zgłoszeń. W 167 przypadkach wstrzymany był ruch pociągów, co prawdopodobnie pozwoliło uniknąć niebezpiecznych zdarzeń.