Autem bez drzwi próbował uciec policji

Na drogach Dziwny wrak owiniety w folię. Poznajesz, co to za auto?

Do zdarzenia doszło w Trzebieszowicach niedaleko Kłodzka. Patrol podjął próbę zatrzymania do kontroli drogowej Opla Astry kabrio, który... nie posiadał drzwi oraz wielu innych elementów karoserii.

Kierujący autem, widząc funkcjonariuszy, pomimo użycia przez nich sygnałów świetlnych i dźwiękowych, przyspieszył, uderzył w drzewo i próbował umknąć, nie zatrzymując się. Po kilkukilometrowym pościgu kierowca opla usiłował zepchnąć radiowóz z drogi uderzając w niego. To nie był dobry pomysł, na skutek uderzenia to 28-letni kierujący oplem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie cmentarza.

Nie dając za wygraną, kierowca wybiegł z auta i próbował uciekać z miejsca zdarzenia pieszo, ale błyskawicznie został zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało, posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto kierował pojazdem nie zarejestrowanym, bez aktualnych badań technicznych, bez obowiązkowego ubezpieczenia i w stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Zdjęcie Jej kierowca miał za to dożywotni zakaz prowadzenia / Policja

Kierujący w wyniku zdarzenia nie doznał obrażeń ciała. Pobrano od niego krew do badania, aby ocenić czy działał pod wpływem jakichś środków odurzających. Trafił do policyjnego aresztu.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty niestosowania się do poleceń funkcjonariuszy. Dodatkowo przedstawiono mu zarzuty niestosowania się do sądowego dożywotniego zakazu kierowania pojazdami mechanicznym. Odpowie też za spowodowanie kolizji drogowej. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do lat 5.

