„Diesel musi dymić” - naklejkę o takiej treści można czasami zauważyć na tylnych klapach różnych aut krążących po polskich drogach. Rzeczywiście, często zostawiają za sobą chmurę dymu w ciemnym kolorze. Czy to oznacza, że ich właściciele powinni zainwestować w usunięcie usterki? Sprawdźmy to.

Czynników powodujących „zasłonę dymną” za samochodem z motorem wysokoprężnym może być wiele, właściwie w każdym z przypadków oznacza to jednak awarie i wydatki.

Po pierwsze, powodem pojawienia się czarnego dymu może być układ wtryskowy . Gdy wtryskiwacze nie działają odpowiednio, dochodzi do nieprawidłowego procesu spalania (auto „podaje” zbyt dużo oleju napędowego), którego efektem ubocznym jest dym. Poza tym, uszkodzone wtryski mogą prowadzić do nierównomiernego rozpylania paliwa .

Po trzecie, czarny dym w dieslu może być efektem nieprawidłowo działającego filtra powietrza. To kluczowy element odpowiadający za prawidłowy skład mieszanki paliwa z powietrzem. Gdy jest zatkany lub zepsuty, powietrza w silniku jest za mało, a mieszanka robi się zbyt bogata. Pojawia się więc czarny dym, a samochód przyspiesza gorzej niż powinien.

Zdarza się, że za czarny dym odpowiada niesprawna turbosprężarka . Ponieważ ten element odpowiada za dostarczanie do silnika dodatkowego powietrza (zwiększając w ten sposób wydajność jednostki), gdy jest zużyty lub uszkodzony, powietrza trafia zbyt mało. Ponownie mamy więc do czynienia z sytuacją, w której mieszanka robi się zbyt bogata, a za samochodem unosi się dym.

Kolejnym z potencjalnych „winowajców” może być pompa wysokiego ciśnienia. Jeśli nie działa, jak należy i nie dostarcza do wtryskiwaczy paliwa pod odpowiednim ciśnieniem, do cylindrów nie trafia jego właściwa ilość. Ponownie mamy do czynienia z dymem.