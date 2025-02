Co robić, aby policjant chciał w ogóle skorzystać z tego prawa i nałożyć pouczenie zamiast mandatu? Wiele zależy oczywiście od tego, na jakiego policjanta trafimy - choć nie tylko to decyduje, czy będzie on skory do skorzystania z pouczenia zamiast mandatu.

Czy jego nieprzyjęcie coś zmieni? Owszem, ale na gorsze, bo sprawa trafi do sądu, a ten, zwykle w postępowaniu nakazowym (bez posiedzenia) wystawi ten sam albo wyższy mandat , a także doliczy do niego koszty sądowe.

Co może skłonić policjanta do wystawienia pouczenia zamiast mandatu?

Przede wszystkim - szczere przyznanie się do winy. Jeśli mówimy o dość błahym przekroczeniu przepisów z tak zwaną niską szkodliwością społeczną ( przekroczenie prędkości o nie więcej ni 10 km/h, nieużycie kierunkowskazu, brak świateł ), to jest wysoka szansa, że mandatu unikniemy. Trzeba jednak uderzyć się w pierś i wytłumaczyć powód błędu - byleby nie tworzyć zbyt wymyślnych historii, bo na te policjanci są wyczuleni.

Policjanci w dobie elektronicznej bazy CEPiK mają też przydatne narzędzie do sprawdzenia tego, jakiego rodzaju kierowcą jesteśmy. Jeśli na naszym koncie jest już kilka mandatów, szczególnie za te same przewinienia, to szansa otrzymania pouczenia spada. Jeśli jednak mamy czyste konto albo od dawna nie dostaliśmy mandatu, to policjant widzi, że prawdopodobnie ma do czynienia z kierowcą, który przestrzega przepisów - w związku z tym środek w postaci pouczenia będzie wystarczający.