Co prawda nie istnieją żadne statystyki mówiące o tym, ile osób myli paliwo przy tankowaniu, to jest to jeden z tych problemów, który może spotkać każdego kierowcę. Wydaje się to mało prawdopodobne, ale może zdarzyć się zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy w pośpiechu. Nie ma co popadać w panikę i zachować zimną krew przy podejmowaniu kolejnych kroków.

Zatankowałem złe paliwo - co robić?

Niezależnie od tego, czy zatankowałeś benzynę do diesla czy diesla do benzyny - zachowaj spokój! Jeżeli zorientowałeś się jeszcze na stacji benzynowej, udaj się do personelu pomocniczego stacji benzynowej, oni z pewnością mieli do czynienia z takimi pomyłkami i wiedzą jak zareagować. Wiele stacji paliw posiada specjalny sprzęt do wypompowywania złego paliwa.

W żadnym wypadku lepiej nie odpalać silnika, najlepiej na miejscu wezwać pomoc drogową, aby odholowali pojazd lub pomogli wypompować złe paliwo. Zajmij się przepłukaniem baku i wymianą filtra paliwa, w razie potrzeby zrób płukankę wtrysków.

Nie jedź samodzielnie do serwisu, przejechanie nawet kilkudziesięciu kilometrów może nie stanowić problemu, ale gdy paliwo już się wymiesza i dostanie do układu paliwowego, skutki mogą być opłakane. Najlepiej dopłacić kilkaset złotych i wezwać lawetę, wyjdzie znacznie taniej niż remont silnika.

Tankowanie paliwa na stacji benzynowej. Canva Pro INTERIA.PL

Co się stanie, gdy wlejesz benzynę do diesla?

W tym przypadku łatwo o pomyłkę z prostego powodu - średnica dystrybutora od benzyny jest mniejsza niż diesla i łatwo można go włożyć do baku diesla. Co gorsza, taka pomyłka jest też poważniejsza w skutkach, bo nowoczesne silniki wysokoprężne są bardzo wrażliwe na jakość paliwa, a gdy w układzie paliwowym pojawi się benzyna, najprawdopodobniej skończy się wymianą układu wtryskowego.

Warto pamiętać, że olej napędowy nie tylko napędza silnik, ale odpowiada również za smarowanie pompy ciśnieniowej i wtryskiwaczy. Benzyna jest bardziej “sucha” i jej obecność w układzie napędowym może spowodować zatarcie się obu tych elementów. Naprawa będzie liczona w tysiącach.

Stacja benzynowa. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Jeśli wlałeś kilka litrów benzyny i w miarę szybko uświadomiłeś sobie pomyłkę - nic straconego! Taki zabieg jest nawet praktykowany w krajach, gdzie panują srogie zimy. Ten patent działa, ale tylko w silnikach diesla starej konstrukcji, nie polecamy stosowania go w Polsce. Przy takiej niegroźnej pomyłce wystarczy dolać oleju napędowego do pełna i nie powinno mieć to większego wpływu na silnik.

Jeżeli jednak cały bak został zatankowany benzyną, wówczas pamiętaj, aby nie uruchamiać silnika! Pozwoli to uniknąć zassania niewłaściwego paliwa do układu i zaoszczędzi sporo kłopotu. Należy jak najszybciej wypompować paliwo z baku i zatankować to właściwe. Należy przy tym dobrze przepłukać bak i wymienić filtr paliwa. Nie obejdzie się prawdopodobnie bez holowania.

Co się stanie, gdy wlejesz diesla do benzyny?

W tym przypadku trudniej o pomyłkę ze względu na mniejszy otwór w baku niż średnica dystrybutora. Prawdopodobnie nie uda się nawet dobrze włożyć “pistoletu” do wlewu paliwa, ale jeśli już się to uda i wlejemy diesla do benzyny mogą nas czekać nieprzyjemne niespodzianki. Uszkodzeniu mogą ulec katalizator i sonda lambda, a te elementy w nowoczesnych samochodach nie należą do tanich.

Podobnie jak w poprzednim przypadku nie należy uruchamiać silnika, a jeśli się zapomnimy, trzeba jak najszybciej się zatrzymać i go wyłączyć. Wypompowanie niewłaściwego paliwa i przepłukanie układu nas nie ominie, ale olej napędowy w silniku benzynowym nie powinien narobić większych szkód. Zauważalne objawy to na przykład nierówna praca silnika, przygasanie, czy utrata mocy.

Ile litrów benzyny można dolać do diesla?

Niewielka ilość benzyny dolanej do diesla nie spowoduje większych kłopotów. Istnieje niepisana zasada, że w nowoczesnych silnikach diesla nie należy wlewać więcej niż 10% benzyny, przy starszych maksymalnie 25 proc.

W odwrotnej sytuacji, gdy dolejemy kilka litrów diesla do benzyny, także nie ma się co martwić. Szacuje się, że 5-7 litrów oleju napędowego w baku auta benzynowego nie powinno wywołać większych szkód.

Jeśli zdarzy Ci się wlać złe paliwo do baku, ważne jest, aby działać jak najszybciej i nie uruchamiać silnika. Każde odpalenie silnika z niewłaściwym paliwem może doprowadzić do poważnych uszkodzeń, a koszty naprawy będą liczone w tysiącach złotych.