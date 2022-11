Ale wpadka! Przez brak zapiętych pasów może trafić do więzienia na 5 lat

Zmotoryzowany patrol z komisariatu na warszawskiej Białołęce zauważył w czwartkowy wieczór kierowcę prowadzącego auto bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Po wprowadzeniu danych kierowcy do policyjnego systemu otrzymali informację, że 50-latek ma już trzy czynne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sądy Rejonowe dla Warszawy Woli i Śródmieścia, a ostatni - obowiązujący od końca maja - wydał sąd w Wyszkowie.

Co więcej, Renault, które prowadził zatrzymany, poruszało się bez ważnych badań technicznych i ubezpieczenia OC. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny i sporządzili notatkę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kierowca bez uprawnień chciał tylko pomóc

50-latek zapytany o przyczyny swojego zachowania wyjaśnił, że chciał pomóc nietrzeźwemu koledze w przeprowadzeniu jego samochodu w inne miejsce. Policjanci nie pozwolili na dokończenie przysługi, zatrzymali kierującego i zabrali go do komisariatu na Myśliborskiej, gdzie został poddany badaniu alkomatem. Komunikat białołęckiej policji nie zawiera informacji o wyniku badania, co pozwala wysunąć przypuszczenie, że we krwi kierowcy nie stwierdzono obecności alkoholu.



Sprawą zajmie się sąd. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ciekawe czy dostanie czwarty zakaz prowadzenia pojazdów.

***