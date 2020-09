14-latek w BMW uciekał przed policją

Policjanci z Augustowa chcieli skontrolować w nocy kierowcę jadącego w miejscowości Janówka (Podlaskie) samochodem osobowym bmw, ale ten nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Okazało się, że auto prowadził 14-latek.

Zdjęcie /Policja

Jak poinformowała augustowska policja, do zdarzenia doszło w sobotę przed północą. Funkcjonariusze postanowili skontrolować na drodze w Janówce kierowcę bmw.



Kierowca zlekceważył sygnały dźwiękowe oraz świetlne, przyśpieszył i zaczął uciekać. Policjanci rozpoczęli za nim kilkukilometrowy pościg. Kierowca wjechał na jedną z posesji w Janówce, gdzie zostawił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo.



Kiedy policjanci dogonili go, okazało się, że to 14-latek. Tłumaczył się, że uciekał, gdyż bał się odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu. Funkcjonariusze ustalili, że auto należało do ojca jego kolegi. Sprawą nastolatka zajmie się sąd rodzinny.