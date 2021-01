Wjechał w pachołki na drodze. Grozi mu 12 lat więzienia!

​W środę przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim ma rozpocząć się proces dziennikarza Kamila D., który w 2019 r. będąc pod wpływem alkoholu spowodował kolizję na drodze krajowej nr 1. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Prokuratura oskarżyła Kamila D. o prowadzenie auta po pijanemu oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

Znany dziennikarz w trakcie śledztwa przyznał się do prowadzenia samochodu po alkoholu; nie przyznał się natomiast, że swoim zachowaniem sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym.



Według prokuratury, o stworzeniu takiego zagrożenia świadczy m.in. to że Kamil D. będąc pijanym, przejechał autostradą 370 kilometrów, ze średnią prędkością 140 km/h. W chwili, kiedy utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w pachołki oddzielające pas wyłączony z ruchu, jechał z prędkością 96 km/h, a w miejscu tym było ograniczenie do 70 km/h.



"Tego dnia ruch na odcinku drogi krajowej nr 1 był duży, bo przemieszczało się tam 40 tys. pojazdów. W czasie bezpośrednio poprzedzającym zdarzenie utraty przez Kamila D. panowania nad samochodem, w ciągu godziny, poruszało się tym odcinkiem drogi 1,1 tys. pojazdów. Ponadto w przypadku ważącego 2,2 tys. kg samochodu Kamila D. i przy prędkości, z jaką się poruszał, siła energii kinetycznej przy uderzeniu w inny pojazd mogła być bardzo duża" - tłumaczył prok. Witold Błaszczyk z piotrkowskiej Prokuratury Okręgowej.

Ponadto prokurator zwrócił uwagę, że we krwi Kamila D. ujawniono ślady substancji o charakterze psychoaktywnym, które - w opinii biegłych, wypowiadających się w tej sprawie - osłabiały zdolność reakcji na zagrożenia w ruchu drogowym i opóźniały reakcje obronne. Według biegłych, substancje te nie mogą być łączone z alkoholem, bo takie połączenie jeszcze potęguje ich negatywne działanie.



"Zawierające te substancje leki, które brał oskarżony, posiadają zastrzeżenie, że w ciągu 24 godzin po ich zażyciu absolutnie nie wolno prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych. Wszystkie te okoliczności skłoniły prokuratora do przyjęcia, że w tej sytuacji doszło do sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym" - zaznaczył Błaszczyk.



Oskarżonemu grozi od 9 miesięcy do 12 lat więzienia.



Pod koniec lipca 2019 roku na drodze krajowej nr 1 pod Piotrkowem Trybunalskim, 52-letni Kamil D. uczestniczył w kolizji na remontowanym odcinku trasy. Jadąc samochodem bmw w kierunku Katowic, najechał na pachołki oddzielające pasy ruchu. Następnie jeden z pachołków uderzył w auto nadjeżdżające z przeciwka. Nikt z uczestników kolizji nie ucierpiał.



Okazało się, że dziennikarz miał 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu został przewieziony do piotrkowskiej prokuratury, gdzie przedstawiono mu dwa zarzuty - sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, którego dopuściła się osoba będąca w stanie nietrzeźwości, oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.



Śledczy skierowali wniosek do sądu o areszt dla podejrzanego, ale sąd nie przychylił się do niego. Prokuratura złożyła zażalenie, które również zostało odrzucone. Ostatecznie sąd zastosował wobec dziennikarza poręczenie majątkowe, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

Od redakcji:



To nie było zaskoczeniem - w 2019 roku w Polsce zatrzymano 111 tysięcy pijanych kierowców. Tymczasem w aresztach śledczych, na wniosek prokuratury przebywa przeciętnie kilka tysięcy ludzi, zaś wskazanych wyrokami w więzieniach jest nieco ponad 60 tysięcy. Pijanych kierowców do aresztów się po prostu nie wsadza, bo natychmiast zostałyby zapełnione.

Czy prokuratura będzie w stanie udowodnić zarzut stworzenia zagrożenia w ruchu lądowym przed sądem? Wydaje się to mocno wątpliwie. Zanim BMW uderzyło w pachołki nikt nie informował policji, że jego kierowca jedzie slalomem, zajeżdża drogę czy też ma problemy z utrzymaniem się na drodze. Zresztą samo zagrożenie karą 12 lat więzienia, a więc taką jak za zabicie człowieka w wypadku spowodowanym pod wpływem alkoholu kłóci się z poczuciem sprawiedliwości i zdrowym rozsądkiem. Pijanych kierowców trzeba karać tak, jak zapisano w kodeksie karnym. A on za jazdę pod wpływem alkoholu przewiduje do dwóch lat więzienia.