Udaremnili jazdę pijanemu kierowcy. Policja dziękuje za postawę

Dyżurny sieradzkiej policji został powiadomiony o ujęciu nietrzeźwego kierowcy na ulicy Leszka Czarnego. Skierowani na miejsce policjanci zobaczyli osobowego Peugeota oraz stojących obok świadków.

Mężczyźni wyjaśnili, że zauważyli jadącego przed nimi "wężykiem" Peugeota. Jego kierowca najpierw jechał bardzo powoli, nagle hamował, a po chwili gwałtownie przyspieszał. Następnie skręcił w ulicę Leszka Czarnego nie włączając kierunkowskazu. W pewnej chwili przez okno od strony pasażera została wyrzucona puszka od piwa. Podejrzewając, że kierowca peugeota może być nietrzeźwy, postanowili go zatrzymać.

Reklama

Świadek wyprzedził go i zatrzymał swój samochód tak, aby uniemożliwić "podejrzanemu" kierowcy dalszą jazdę. Jego znajomy szybko podbiegł do peugeota i wyjął kluczyki ze stacyjki. Zobaczył, że kierowca i pasażer są kompletnie pijani. W samochodzie leżały otwarte butelki z alkoholem. Kierujący peugeotem z trudem wysiadł z auta i chwiejnym krokiem, awanturując się podszedł do świadków. Wtedy o całym zdarzeniu świadkowie powiadomili policję.

Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce ustalili dane kierowcy i pasażera. Kierowcą był 56-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. Po zbadaniu stanu trzeźwości okazało się, że ma on ponad 3,6 promila alkoholu w organizmie. Natomiast badanie alkomatem 51-letniego pasażera wskazało obecność 3,7 promila alkoholu w organizmie. 56-latek tłumaczył policjantom, że pojechał po swojego znajomego, który miał pijany leżeć na chodniku i chciał zawieźć go do domu.

Zdjęcie Udaremnili jazdę pijanemu kierowcy / Policja

Kierowcy zatrzymane zostało prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata oraz wysoka grzywna.

Policja dziękuje za godną postawę

Na stronie łódzkiej policji, funkcjonariusze podziękowali świadkom za szybką i skuteczną interwencję, która być może zapobiegła tragedii. Nietrzeźwi kierujący są ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drogach. Dlatego ważne jest, aby nie pozostawać obojętnym i reagować, tym samym eliminując zagrożenie.

Policja przypomina także, że każdy świadek przestępstwa ma prawo ująć sprawcę na gorącym uczynku. Obywatelskie ujęcie to przywilej, który wynika z treści art. 243 Kodeksu Postępowania Karnego.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***