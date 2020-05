Przejechał policjantce po nodze, był kompletnie pijany

​Policjanci zatrzymali mężczyznę, który próbował uniknąć kontroli drogowej i przejechał policjantce po nodze. Uszkodził też radiowóz - powiedział we wtorek wieczorem podkom. Piotr Świstak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że mężczyzna w organizmie miał prawie trzy promile alkoholu.

Zdjęcie /Piotr Jędzura /Reporter

Jak przekazał podkom. Piotr Świstak, do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 20 na ul. Prostej pomiędzy rondem ONZ, a ul. Towarową. "Otrzymaliśmy zgłoszenie o kierowcy osobowej toyoty, który miał jechać +od lewej do prawej+" - poinformował policjant.

Reklama

Wskazał, że mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej. "Przejechał policjantce po nodze; została przewieziona do szpitala" - podał.



Dodał również, że kierowca osobowej toyoty uszkodził jeden z radiowozów. Po krótkim pościgu mężczyzna został zatrzymany.



"W organizmie miał prawie trzy promile alkoholu" - powiedział policjant.