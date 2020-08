Po pijanemu wjechał w... radiowóz na sygnale

​W powiecie brzeskim 53-latek wjechał w jadący na sygnale policyjny radiowóz - poinformowała w poniedziałek Patrycja Kaszuba z KP Policji w Brzegu. W wyniku zderzenia dwaj funkcjonariusze zostali ranni. Jak się okazało, kierujący osobowym fiatem był pijany.

Zdjęcie (Fot. ilustracyjne) /Łukasz Solski /East News

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu brzeskiego. W bok jadącego na sygnale oznakowanego policyjnego radiowozu wjechał osobowy fiat prowadzony przez 53-latka. W wyniku zderzenia policyjna kia wpadła do rowu. Dwóch funkcjonariuszy przewieziono do szpitala.

Reklama

Badania sprawcy zdarzenia wykazały, że był pijany. Miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu przedstawiono mu zarzut spowodowania wypadku, za co oprócz utraty prawa jazdy i wysokiej grzywny grozi mu do 4,5 roku więzienia.