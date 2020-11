Pijany traktorzysta uciekał przed policją

Policjanci z Namysłowa zatrzymali 61-letniego traktorzystę, który polnymi duktami uciekał przed patrolem policji. Jak poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w organizmie zatrzymanego stwierdzono blisko dwa promile alkoholu.

Zdjęcie /Piotr Jędzura /Reporter

Do niecodziennej sytuacji doszło w powiecie namysłowskim, gdzie kierujący ciągnikiem rolniczym na widok patrolu policji zaczął brawurową ucieczkę. Korzystając z możliwości swojego pojazdu uciekał przed funkcjonariuszami przez pola i leśne dukty.



Został zatrzymany przez policjantów, gdy zdążył się przesiąść do innego pojazdu. Badanie alkomatem wyjaśniło powody ucieczki - w organizmie 61-latka stwierdzono blisko dwa promile alkoholu. Za swoje czyny mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.