Pijany policjant uciekał przed policją. Zginęły dwie osoby

Spis treści: 01 Jechali kabrioletem siedząc na klapie bagażnika

02 Kierowca i pasażer uciekli z miejsca wypadku

03 Policjantowi będzie grozić do 12 lat więzienia

Do wypadku doszło w lipcu ubiegłego roku, podczas policyjnego pościgu, w Kobyłce pod Warszawą. Jak informuje radio RMF, do sądu trafił już akt oskarżenia w tej głośnej sprawie.

Jechali kabrioletem siedząc na klapie bagażnika

Do wypadku doszło, gdy przed północą w nocy z 20 na 21 lipca policyjny patrol zauważył kabrioleta, którym jechały cztery osoby. W aucie był otwarty dach, a z braku miejsca dwóch mężczyzn podróżowało, siedząc na klapie bagażnika i tylko nogi trzymając w kabinie.

Gdy patrol podjął próbę zatrzymania samochodu do kontroli, jego kierowca zaczął uciekać. Wówczas doszło do wypadku. Mercedes wyleciał z drogi i uderzył w przydrożny słup. Kierowcy i pasażerowi, którzy siedzieli z przodu nic się nie stało, ale mężczyźni siedzący na bagażniku zostali wyrzuceni z auta i ponieśli śmierć na miejscu.

Reklama

Kierowca i pasażer uciekli z miejsca wypadku

Kierowca samochodu i jego pasażer uciekli. Policjanci zaangażowali do akcji poszukiwawczej znaczne siły (m.in. śmigłowiec) i po około godzinie udało im się zatrzymać dwie osoby, które jechały Mercedesem. Jednym z nim okazał się warszawski policjant, który miał niespełna 1,3 promila alkoholu w organizmie.

Podczas śledztwa ustalono, że to właśnie on siedział za kierownicą samochodu, gdy doszło do wypadku. Śledczy przepadali m.in. ślady, które pozostały na poduszce powietrznej. Biegli ustalili ponadto, że do uderzenia w słup doszło, gdy samochód poruszał się z prędkością 93 km/h.

Policjantowi będzie grozić do 12 lat więzienia

Za jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczkę policjantowi będzie groziło do 12 lat więzienia. Jego pasażer odpowie za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, za co grozi do 3 lat więzienia.

Pasażer przyznał się do zarzucanego czynu, natomiast policjant początkowo nie. W trakcie śledztwa ostatecznie zmienił zdanie i również przyznał się do zarzutów.

***