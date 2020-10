Pijany kierowca BMW śmiertelnie potrącił pieszego na przejściu

Sprawca śmiertelnego wypadku próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale udało się go zatrzymać, dzięki pomocy świadków.

Zdjęcie /Policja

Do wypadku doszło 14 października około godziny 18:30, na ulicy Zabierzowskiej w Niepołomicach. Kierujący BMW serii 5 potrącił starszego mężczyznę przechodzącego przez przejście dla pieszych i odjechał z miejsca zdarzenia. Wypadek ten widziało kilku innych kierowców między innymi 36-letni mieszkaniec gminy Niepołomice podróżujący wraz z żoną.



Mężczyzna widząc, że sprawca przyspiesza i ucieka z miejsca zdarzenia, natychmiast podjął za nim pościg. Małżonka kierowcy przekazywała policji na bieżąco aktualną lokalizację uciekającego BMW. Dzięki wzorowej postawie obywatelskiej, 46-letni mieszkaniec Krakowa, został zatrzymany po niespełna kilkunastu minutach przez patrol dzielnicowych.

Sprawca został doprowadzony do policyjnej izby zatrzymań, a kiedy wytrzeźwieje zostanie przesłuchany i zostaną mu postawione zarzuty. 46-latek odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości, spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także ucieczkę z miejsca zdarzenia, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator.