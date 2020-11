Pijany jechał 160 km/h przez miasto

Policjanci ze Słubic (Lubuskie) zatrzymali 38-latka, który jechał swoim autem 159 km/h w terenie zabudowanym. Do tego nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciec oraz był nietrzeźwy – poinformowała w piątek Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Zdjęcie /Policja

38-latek będzie odpowiadać za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia drogowe. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - przekazała Murmyło.



Do zatrzymania mężczyzny doszło w czwartek (05 listopada br.) wieczorem. Policjanci z drogówki, prowadzący pomiar prędkości w Kunowicach niedaleko Słubic, zauważyli volkswagena jadącego z duża prędkością.



Jego kierowca zlekceważył polecenia funkcjonariuszy i zamiast zatrzymać się do kontroli odjechał. Policjanci ruszyli za nim w pościg i zatrzymali. Wcześniej kierujący volkswagenem popełnił kilka poważnych wykroczeń drogowych.



Mieszkaniec pow. słubickiego nie był trzeźwy, jednak odmówił badania alkomatem; pobrano od niego krew do badań. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.