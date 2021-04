Pijana 16-latka prowadziła auto. Pasażer był trzeźwy

Wiele wskazuje na to, że starszy kolega chciał przyuczyć młodszą koleżankę jazdy samochodem. Tylko dlaczego zrobił to na drodze publicznej i to wtedy, gdy była pijana?

Reklama

Zdjęcie /Adam Staskiewicz/ /East News

W czwartek po godzinie 23, podczas patrolowania ulic Sanoka, policjanci zwrócili uwagę na Volkswagena, którego kierowca na widok radiowozu zatrzymał się. Policjanci postanowili sprawdzić, co było powodem takiego zachowania. Gdy podeszli do auta, zauważyli, że w środku są dwie osoby. Wtedy kierująca chciała zamienić się miejscami z pasażerem.

Reklama

Okazało się, że za kierownicą auta siedziała 16-latka, która z oczywistych względów nie miała prawa jazdy. Miała za to promile alkoholu w organizmie, a konkretnie 0,63 promila. Nastolatkę przekazano pod opiekę ojcu.

Z kolei na miejscu pasażera siedział 19-letni mieszkaniec powiatu sanockiego, który użytkował samochód. Mężczyzna był trzeźwy.

Sprawą 16-latki, która bez uprawnień i w stanie nietrzeźwości kierowała samochodem zajmie się teraz sąd rodzinny. Policjanci ustalają także, skąd nastolatka miała alkohol. Mężczyzna natomiast odpowie za udostępnienie pojazdu osobie niemającej wymaganych uprawnień. Za to grozi mu grzywna.

***