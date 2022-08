Nie miał koła, za to miał 4 promile. Policjanci nie kryli zdumienia

Na policjantów z wydziału ruchu drogowego sosnowieckiej komendy czekało nie lada zaskoczenie. Gdy funkcjonariusze pełnili służbę na trasie szybkiego ruchu, jadąc drogą krajową numer 94 na wysokości Sławkowa, zauważyli samochód marki Honda, który poruszał się... bez koła. Spod resztek pozostałej w aucie felgi sypały się iskry, a kierujący mężczyzna sprawiał wrażenie obojętnego całą sytuacją.

Kompletnie pijany i bez uprawnień

Nie czekając na rozwój wydarzeń, funkcjonariusze zatrzymali kierowcę do kontroli. Okazało się, że kontakt z nim jest znacznie utrudniony, a przeprowadzona kontrola trzeźwości wykazała ponad 4 promile alkoholu w jego organizmie. Co więcej - w trakcie dalszego ustalania szczegółów wyszło na jaw, że 53-letni mieszkaniec województwa małopolskiego nie ma uprawnień do kierowania pojazdem, bowiem zostały mu one wcześniej cofnięte z powodów zdrowotnych.

Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu. 53-latek odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości, za co może mu grozić kara do 2 lat więzienia.

