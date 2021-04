Miał zakaz prowadzenia pojazdów oraz pięć promili!

40-letni mężczyzna prowadził auto w miejscowości Nietrzeba (Kujawsko-Pomorskie) mając w organizmie ponad pięć promili alkoholu. Dodatkowo kierował samochodem pomimo sądowego zakazu. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

Zdjęcie / Piotr Jędzura / Reporter

Reklama

O niechlubnym rekordziście ostatnich dni na drogach woj. kujawsko-pomorskiego poinformowała oficer prasowa KPP w Lipnie podkom. Małgorzata Małkińska.

Reklama

Prowadzonego przez 40-latka Volkswagena Golfa zatrzymali do kontroli policjanci patrolujący rejon gminy Chrostkowo. Pierwsze dwa badania wykazały ponad 5 promili alkoholu w wydychanym powietrzu.



"40-letni mieszkaniec gminy Wielgie nie dość, że wsiadł za kierownicę w stanie kompletnego upojenia, to jeszcze pomimo obowiązującego go zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - wskazała podkom. Małkińska.



Mężczyzna prowadził auto na drodze w ramach kompleksu leśnego. Jechał z pasażerem. Obaj szczerze wyznali policjantom, że razem spożywali wcześniej alkohol.



Kierowcy, który już wcześniej miał odebrane prawo jazdy, grozi do 5 lat więzienia.

***