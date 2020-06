Miał trzy promile alkoholu i uciekał przed policją

Do aresztu trafił 38-latek, który na początku weekendu został zatrzymany w Gorzowie Wlkp. po policyjnym pościgu. Miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Usłyszał trzy zarzuty i grozi mu do pięciu lat więzienia – poinformował w poniedziałek Maciej Kimet z zespołu prasowego lubuskiej policji.

Zdjęcie /Policja

Do zatrzymania mężczyzny kierującego Volkswagenem Passatem doszło w nocy z piątku na sobotę.



Policja otrzymała zgłoszenie, że po gorzowskim Zawarciu jeździ kierowca, który może być nietrzeźwy. Skierowany na miejsce patrol nie znalazł opisanego pojazdu. Policjanci namierzyli go jednak w innej części miasta.



Na ul. Chrobrego funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierowcę Passata do kontroli, ale ten zignorował ich sygnały i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany na ul. Słowackiego.



Jak się okazało mężczyzna był nietrzeźwy - policyjny alkomat wskazał ponad trzy promile alkoholu w jego organizmie.



Mężczyzna dostał trzy zarzuty: kierowania w stanie nietrzeźwości, niestosowania się do sądowego zakazu oraz niezatrzymania do policyjnej kontroli.



"W przeszłości odpowiadał przed sądem za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości, dlatego był wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" - powiedział Kimet.



Dodał, że Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował 38-latka na trzy miesiące.