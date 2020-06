Miał 3 promile. W Gaci Warckiej wjechał w płot

​ W województwie łódzkim podczas minionego weekendu zatrzymano 25 pijanych kierowców. Jeden z nich miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie - poinformowali w poniedziałek policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi.

Zdjęcie Kierowca został zatrzymany / Adam Staśkiewicz /East News

W miejscowości Gać Warcka w powiecie sieradzkim (Łódzkie) peugeot zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. "Za kierownicą pojazdu siedział 28-latek, od którego wyraźnie wyczuwalna była woń alkoholu. Mężczyzna wmawiał mundurowym, że to nie on kierował peugeotem. Wskazywał, że kierowcą była osoba z jego rodziny" - przekazała starsza aspirant Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji

Ustalono, że mężczyzna kłamał. Miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Przewieziono go do szpitala. Postępowanie pod nadzorem prokuratury w Sieradzu prowadzi policja w Warcie (Łódzkie).



Nietrzeźwego mężczyznę prowadzącego seata zatrzymał w niedzielę w Tuszynie (Łódzkie), jadący za nim, inny kierowca.



"Kierujący seatem jechał +wężykiem+. Zmieniał pasy ruchu nie sygnalizując tego kierunkowskazem. Innemu kierowcy, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, udało się zatrzymać auto. Odebrał kluczyki kierującemu seata i czekał na przyjazd policji, którą już wcześniej powiadomił telefonicznie" - relacjonowała Urszula Ptasznik z policji powiatu łódzkiego wschodniego.



Kierowca seata, 52-letni mieszkaniec Łodzi, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat widzenia.



W sobotę i niedzielę na drogach województwa łódzkiego zatrzymano 25 pijanych kierowców.