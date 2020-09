Kompletnie pijana wjechała w blok

Policjanci z Namysłowa zatrzymali 58-letnią kobietę, która pod wpływem alkoholu wjechała swoim fiatem w ścianę bloku mieszkalnego, a następnie uciekła do swojego mieszkania. W jej organizmie stwierdzono blisko 3 promile alkoholu.

Zdjęcie /Policja

Jak poinformowało w piątek biuro prasowe KW Policji w Opolu, do zdarzenia doszło na terenie powiatu namysłowskiego. Policjantów zawiadomili świadkowie, którzy widzieli, jak prowadząca fiata kobieta wjechała samochodem w ścianę budynku. Ich zdaniem kobieta była pijana.



Gdy policjanci dojechali na miejsce, zastali rozbity samochód, którego kierowca przejechał przez pas zieleni, najechał na pozostawiony pod blokiem rower i uderzył w ścianę budynku, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.



Funkcjonariusze szybko ustalili personalia kierowcy i razem z przybyłymi ratownikami pogotowia udali się do jej mieszkania. W lokalu zastali lekko ranną i kompletnie pijaną 58-latkę, u której stwierdzono blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Pytana przez policjantów o powód, dla którego wsiadła w tym stanie za kierownicę, kobieta odpowiedziała, że chciała tylko dojechać z pobliskich ogródków działkowych do domu i nie sądziła, że straci panowanie nad pojazdem.



Zdjęcie / Policja

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości 58-latce grozi wysoka grzywna, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i do 2 lat pozbawienia wolności.