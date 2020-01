Jechał pijany i z dożywotnim zakazem

Ten przykład pokazuje, że pewnych ludzi nic nie powstrzyma przed jazdą po alkoholu. Nawet dożywotni zakaz prowadzenia.

Zdjęcie / Adam Staśkiewicz /East News

Policjanci z lubartowskiej komendy zatrzymali do kontroli Renault Scenica, którym kierował 40-letni mężczyzna. Jak okazało się w trakcie kontroli, kierujący tym autem znajdował się w stanie nietrzeźwości. Wynik badania pokazał ponad pól promila alkoholu w jego organizmie.



Co więcej, podczas sprawdzania mężczyzny w policyjnych bazach danych, wyszło na jaw, że posiadał on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 40-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. Samochód został odholowany na parking.