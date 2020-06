15-latek za kierownicą, a obok pijany ojciec

Policjanci z Elbląga zatrzymali skodę, którą kierował 15-latek. Jazdę chłopca nadzorował pijany ojciec, który twierdził, że syn umie prowadzić auto "bo dużo gra w gry komputerowe" tematycznie związane z wyścigami samochodowymi.

Zdjęcie /Łukasz Solski /East News

Oficer prasowy elbląskiej policji Krzysztof Nowacki poinformował w poniedziałek, że skodę zatrzymano przy ul. Jana Pawła II. "Policjantów zainteresował niski wzrost kierującego i jego chłopięca twarz. Obok zaś siedział mężczyzna, który co jakiś czas chwytał za kierownicę i korygował tor jazdy auta" - poinformował Nowacki.



Okazało się, że za kierownicą samochodu siedział 15-latek. Chłopak był zdziwiony zatrzymaniem i powiedział policjantom: "przecież dobrze jechałem i nawet wolniej niż 50 na godzinę". W czasie tej rozmowy z siedzenia pasażera odezwał się pijany ojciec chłopca, który powiedział: "Panie policjancie, on gra w gry na komputerze ma specjalną kierownicę i umie jeździć".



Policjanci zbadali alkotestem ojca kierującego. Wynik badania wskazał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna tłumaczył się tym, że dał się namówić synowi na taką przejażdżkę, bo był pewny umiejętności dziecka. Argumentem dla ojca było to, że wielokrotnie widział jak syn wygrywał wyścigi w komputerowych grach.



Na miejsce zdarzenia policjanci wezwali matkę chłopca, której przekazano zarówno 15-latka jak i pijanego męża. "Teraz chłopiec odpowie przed sądem rodzinnym za kierowanie autem bez uprawnień. Mężczyzna, który udostępnił synowi skodę, również wytłumaczy się ze swojego zachowania przed sądem" - poinformował Nowacki i dodał, że policjanci uznali, że skierują sprawę do sądu, gdyż uznali, że mandat karny będzie nieadekwatny do "wyjątkowej lekkomyślności mężczyzny".