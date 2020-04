Yamaha przedłuża gwarancję na swoje pojazdy

Epidemia koronawirusa to problem między innymi dla osób, które chciały dokonać napraw niedługo przed wygaśnięciem gwarancji i nie mogą teraz tego zrobić. Yamaha ogłosiła właśnie, że wychodzi im naprzeciw.

Zdjęcie Yamaha MT-125 /INTERIA.PL

W celu dostosowania się do ograniczeń mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, wielu dealerów Yamahy w całej Europie zamknęło swoje salony. W związku z tym Yamaha Motor Europe zdecydowała się przedłużyć o trzy miesiące wszystkie gwarancje fabryczne i gwarancje oficjalnie przedłużone, które wygasły lub wygasną między 1 marca a 31 maja 2020 r.

Przedłużenie gwarancji ma zastosowanie do wszystkich pojazdów szosowych i produktów marine marki Yamaha. Klienci, których pojazdy i sprzęt marine wymagają napraw gwarancyjnych, są proszeni o kontakt z najbliższym autoryzowanym dealerem Yamaha, gdy tylko pozwolą na to lokalne ograniczenia.

Jednocześnie firma przedłuża do 30 kwietnia 2020 r. akcję bezpłatnego transportu pojazdu marki Yamaha do ASO przy zleceniu naprawy serwisowej, przeglądu okresowego lub przygotowania do sezonu. Darmowy transport jest zapewniony w odległości do 30 km od najbliższego autoryzowanego serwisu Yamaha.