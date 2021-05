Wyraźmy wzrost sprzedaży na rynku motocykli

Rejestracje nowych motocykli w Polsce zamknęły się w kwietniu liczbą 4024 jednośladów. Jest to wynik lepszy o 29 proc. w porównaniu do marca, co można tłumaczyć jeszcze nierozpoczętym sezonem motocyklowym, ale w porównaniu do kwietnia 2020 roku jest to aż o 66 proc. więcej. Natomiast wzrost od początku 2021 roku wyniósł 16 proc.

Liderem sprzedaży w Polsce od początku roku jest Honda. Do końca kwietnia zarejestrowano 1049 jednośladów tej marki, czyli o 37 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Na drugiej pozycji znalazło się BMW ze sprzedażą 1028 jednośladów, co oznacza wzrost aż o 93 proc. rok do roku. Ostatnie miejsce podium należy do Romet Motors, który sprzedał 937 pojazdów (spadek o 31 proc.

Rozbijając rynek jednośladów na motocykle i motorowery, widzimy podobną sytuację. Liderem pozostaje Honda, a na drugim miejscu plasuje się BMW. Trzecia lokata natomiast należy do Yamahy, która sprzedała 569 jednośladów, co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Romet Motors spada na czwartą lokatę takiego zestawienia (331 sztuk).



Romet jest z kolei liderem wśród motorowerów z wynikiem 606 sprzedanych jednośladów (spadek o 40 proc.). Drugie miejsce należy do Junaka, który znalazł 348 chętnych na swoje modele (-27 proc.), a trzecie do Bartona (217 szt. co oznacza -25 proc.).



Jeśli chodzi o import, to od początku 2021 roku sprowadzono do Polski 23 638 używanych jednośladów. To wynik o 26,40 proc. większy niż rok temu.

