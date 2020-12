MotoAs 2020 - w tym roku wyjątkowy!

​Cały samochodowy biznes przeżywa, z wiadomych powodów, trudne chwile, ale to nie znaczy przecież, że mamy zrezygnować z naszego tradycyjnego plebiscytu MotoAs. W tym roku postanowiliśmy nadać mu nieco inny charakter. Portal INTERIA.PL świętuje właśnie dwudziestolecie swojego istnienia i uznaliśmy, że jest to świetna okazja, by poprosić czytelników o dokonanie wyboru Samochodu XX-lecia. Aby ułatwić wam podjęcie decyzji, wyselekcjonowaliśmy wstępnie 20 modeli 17 marek. Aut, które w minionych dwóch dekadach szczególnie zapisały się w historii motoryzacji. Innowacyjnych technicznie, cieszących się wyjątkową popularnością na rynku, po prostu z różnych względów wybitnych. To od was zależy, które z nich zwycięży.

Zdjęcie MotoAs Interii 2020 /interia /materiały promocyjne

Niektóre z modeli mogą być dla was zaskoczeniem, ale wybór 20 samochodów nie był taki prosty. Do tego ciężko uwierzyć, że niektóre z tych aut mają już prawie 20 lat. Mimo to umieściliśmy też auta młodsze, ponieważ przez ostatnie dwudziestolecie motoryzacja zmieniła się bardzo mocno. Do głosowania oddaliśmy więc samochody konwencjonalne, ale też hybrydowe i elektryczne. Jest też dużo marek, żeby motomaniacy poszczególnych producentów mogli się wykazać. Liczymy na was!



A jest o co walczyć, bo nagrodą główną dla głosujących może być ponad 20 000 złotych. Nie zwlekaj i zagłosuj już teraz, a wszystkie szczegóły naszego plebiscytu znajdziesz pod adresem www.motoas.interia.pl.

BMW i3 2013- Podobnie jak Leaf, i3 to auto od podstaw projektowane jako samochód elektryczny. Równolegle toczyły się też prace nad odmianą hybrydową – REx. W ten sposób Niemcy przetarli szlaki dla nowego sposobu projektowania pojazdów, który dziś odnaleźć można w samochodach wielu producentów. Z technologicznego punktu widzenia to prawdziwy majstersztyk. W konstrukcji na szeroką skalę wykorzystano kompozyty, zastosowano układ otwieranych przeciwstawnie drzwi (brak środkowego słupka), a w kabinie dominują materiały z recyklingu. Nowe podejście na miarę nowej ery!

