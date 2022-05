Mitsubishi Eclipse Cross Mitsubishi Eclipse Cross PHEV - hybrydą plug-in w góry

Przez kilka miesięcy w naszej redakcji przyglądamy się wnikliwie Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Pisaliśmy już o tym, jak kompaktowy SUV spod znaku trzech diamentów radzi sobie m.in. podczas zimowego wyjazdu w góry, a także o tym ile potrafi przejechać na w pełni naładowanej baterii, która ma pojemność 13,8 kWh.

Teraz pora zająć się napędem S-AWC (ang. Super All Wheel Control), który występuje standardowo w Eclipse Cross PHEV. Dla wielu kierowców w końcu marka Mitsubishi kojarzy się z terenowymi modelami Pajero czy pick-upami z rodziny L200 a fani rajdów od razu będą mieli przed oczami Lancery 4x4.

Reklama

Zacznijmy jednak od tego, że testowana hybryda plug-in posiada dwa silniki elektryczne - jeden o mocy 82 KM napędza przednie koła a drugi 95-konny wprawia w ruch koła tylnej osi. Napęd S-AWC działa w pełni automatycznie i jeżeli elektroniczne czujniki wykryją taką potrzebę, do przedniej osi może dołączyć tylna oś.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV: Twin Motor 4WD z dołączanym napędem na tylne koła

W praktyce podczas typowo miejskiej eksploatacji mamy do czynienia z przednionapędowym autem, jednak jeżeli elektroniczne systemy wykryją, że przednie koła tracą przyczepność np. podczas gwałtownego startu spod świateł, do akcji wkroczy drugi silnik przekazując moment obrotowy na tyle koła.

Kierowca nie ma jednak możliwości "zblokowania" układu 4x4, choć zawsze może skorzystać z kilku trybów jazdy, jakie oferuje Eclipse Cross PHEV.

Zdjęcie Poprzez przełącznik zlokalizowany na tunelu środkowym Eclipse Cross PHEV kierowca może wybrać jeden z kilku trybów jazdy / Karol Biela / INTERIA.PL

Do wyboru jest ECO (jak najniższe spalanie), Normal (drogi utwardzone suche lub mokre), Snow (ośnieżone drogi), Gravel (nieutwardzone drogi) oraz Tarmac (suche asfaltowe drogi). Dzięki wybranemu programowi inaczej będą reagować systemy stabilizacji toru jazdy a także nieco inaczej będzie pracować układ 4WD.

Z racji tego, że sterowniki monitorujące ruchu samochodu potrafią płynnie rozdzielać napęd pomiędzy przednią a tylną oś, a nawet dobrać siłę hamowania oddzielnie dla każdego z kół, warto skorzystać ze wspomnianych programów w zależności od warunków.

1,5 tony uciągu na haku

Warto też wiedzieć, że elektryczne silniki mogą napędzać obie osie bez załączania silnika spalinowego. Pozwala to np. na powolne manewrowanie w lekkim terenie - precyzyjna kontrola prędkości, z jaką się poruszamy, pozwolą uniknąć zakopania się któregoś z kół na podmokłym terenie.

Zdjęcie Poprzez przełącznik Drive Mode można wybrać jeden z kilku trybów jazdy / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Układ 4x4 przyda się nie tylko podczas zimowej wyprawy w góry czy podczas dojazdu leśnym duktem do leśniczówki. Mitsubishi Eclipse Cross PHEV może holować przyczepę o masie do 1500 kg a dzięki napędowi na obie osie możemy być spokojni o to, że będzie problem z wyjechaniem z przyczepą kempingową z pola kempingowego.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV - test napędu S-AWC 1 / 11 Źródło: INTERIA.PL Autor: Karol Biela udostępnij

Reasumując, układ 4WD w hybrydowym SUV-ie Mitsubishi nie jest bezpośrednim następcą typowo mechanicznych rozwiązań stosowanych w innych modelach tego producenta (m.in. brak możliwości zblokowania napędu 4x4 czy brak blokady tylnego dyferencjału), jednak zdecydowanie poprawia on trakcję na drogach o śliskiej nawierzchni.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Instyle Plus Dane techniczne Silnik spalinowy R4, benzynowy Pojemność 2360 ccm Moc 98 KM (400 obr./min) Maksymalny moment obrotowy 193 Nm (2500 obr./min) Moc przedniego silnika el. 82 KM Maks. mom. obr. silnika el. 137 Nm Moc tylnego silnika el. 95 Nm Maks. mom. obr. silnika el. 193 Nm Łączna moc układu 188 KM Łączny maksymalny moment układu bd Pojemność baterii 13,8 kWh Skrzynia biegów 1-biegowa Napęd 4x4 Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 10,9 s Prędkość maksymalna 162 km/h Prędkość maks. w trybie el. 130 km/h Średnie zużycie paliwa 2,0 l/100 km Zasięg elektryczny 45 km Wymiary Długość 4545 mm Szerokość 1805 mm Wysokość 1685 mm Rozstaw osi 2670 mm Pojemność bagażnika 359 l Wyposażenie 18-calowe felgi, reflektory LED, system bezkluczykowy, szklany dach, skórzana tapicerka, elektryczna regulacja przednich foteli, ogrzewanie foteli, kierownicy, tylnej kanapy oraz przedniej szyby, nawigacja, nagłośnienie 510 W, zestaw kamer 360 st., wyświetlacz head-up, tempomat adaptacyjny, asystent pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, wykrywanie znaków drogowych Cena 221 900 zł

***