Ukradł Poloneza. Szybko wpadł, a wdzięczny właściciel napisał do policji

Do kradzieży doszło 13 maja. Sprawca wszedł w nocy na teren jednej z posesji w gminie Białe Błota (woj. kujawsko-pomorskie) i ukradł zaparkowanego tam Poloneza.

Natychmiast ruszyła akcja poszukiwawcza

Właściciel zgłosił fakt kradzieży policjantom z komisariatu w Białych Błotach. Ruszyły działania mające na celu odnalezienie auta i zatrzymanie sprawcy kradzieży. Do sprawy włączyli się też kryminalni z bydgoskiej komendy.

Trop prowadził do 18-letniego mieszkańca powiatu nakielskiego. Już następnego dnia młody mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut dotyczący kradzieży auta. Ponadto policjanci odzyskali skradzionego Poloneza, który został przekazany prawowitemu właścicielowi.

Wdzięczny właściciel napisał do policjantów

Wdzięczny właściciel auta podziękował policjantom zaangażowanym w sprawę, przesyłając maila:

"Chciałbym złożyć spóźnione, ale szczere podziękowania dla Policjantów z Komisariatu Policji w Białych Błotach, (...) oraz innych zaangażowanych za niezwykle szybką i zorganizowaną akcję w odnalezieniu skradzionego 13.05.2022 pojazdu marki FSO Polonez. Cała procedura przebiegła niesamowicie sprawnie. Po 10 minutach od zgłoszenia do dyspozytora 112 otrzymałem telefon z Komisariatu Białe Błota z prośbą o stawiennictwo. Tam już w czasie przesłuchania prowadzone były czynności, które później przyczyniły się do odnalezienia auta. (...). Samochód finalnie odnalazł się w całości po ok 12h od zaginięcia (...).

Następnego dnia otrzymałem informację o zatrzymaniu sprawcy, co było wisienką na torcie w tak dobrze przeprowadzonych działaniach. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wielką pomoc w odzyskaniu auta o sentymentalnej wartości, życzę dalszych sukcesów i gratuluję wspaniałej organizacji i zaangażowania!"

