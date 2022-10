Kradzież tramwaju na Śląsku? Pogubili się tramwajarze i nawet policja

Spis treści: 01 Dojechał tramwajem z Katowic do Chorzowa i nikt się nie zorientował

Mężczyzna wyjechał z zajezdni w Katowicach-Zawodziu około północy w nocy z piątku na sobotę. Powoli dojechał do Chorzowa i przez ten czas nikt się nie zorientował, że z zajezdni zniknął tramwaj. Przepisy drogowe Ustąpić tramwajowi czy nie? Uwaga, te znaki mogą wprowadzić w błąd

Dojechał tramwajem z Katowic do Chorzowa i nikt się nie zorientował

Dopiero w Chorzowie tramwaj przykuł uwagę innego motorniczego, który zainteresował się nietypowym, jak na tę trasę, numerem tramwaju. Motorniczy zgłosił sprawę dyspozytorowi i dopiero wówczas, zorientowano się, że po Katowicach i Chorzowie jeździ tramwaj, którego nie powinno tam być.

Dyspozytor zgłosił sprawę przełożonym oraz policji. Zapadła decyzja o wyłączeniu zasilania w sieci tramwajowej w okolicy rynku w Chorzowie, gdzie znajdował się tramwaj.

Na miejscu pojawili się policjanci, którzy zatrzymali siedzącego w kabinie (jak poinformował, m.ł. asp. Karol Kolaczek z chorzowskiej policji - "za kierownicą") unieruchomionego tramwaju 25-letniego, trzeźwego mężczyznę, który nie uciekał i nie stawiał oporu.

Poważne zarzuty za "kradzież tramwaju"

Po przesłuchaniu w sobotę mężczyzna usłyszał zarzut "sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz zarzut kradzieży z włamaniem". Za takie zarzuty grozi nawet 10 lat więzienia, więc policjanci zawnioskują do prokuratury o areszt dla niedoszłego motorniczego.

Ale czy można ukraść tramwaj?

Jednak prawnicy wskazują, że takie zarzuty w sądzie nie będą miały szansy się obronić. Po pierwsze, sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu lądowym musi być realne, a nie potencjalne. Czyli np. rozpędzony tramwaj przejeżdża na czerwonym świetle, a kierowca autobusu z ludźmi musiał ostro hamować by uniknąć zderzenia - to jest zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym. Ale na pewno nie jest nią powolna jazda nocą tramwajem bez uprawnień, nawet z pasażerami.

Ponadto duże wątpliwości budzi drugi zarzut, dotyczący kradzieży z włamaniem. Jeden z prawników zamieścił wpis, w którym udowadnia, że tramwaju nie da się ukraść. No chyba, że udamy się do zajezdni z dźwigiem, załadujemy wagon na ciężarówkę i odjedziemy w siną dal. Lub jeśli wcześniej wybudujemy potajemnie torowisko do własnego garażu...

Natomiast to, co zrobił 25-latek to nic innego, jak zabór pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia oraz jazda tramwajem bez uprawnień. A to zupełnie inne przestępstwo:

§ 1. Kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną, pojazd stanowi mienie znacznej wartości albo sprawca następnie porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części lub zawartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 289. [Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia]

Sprawę wyjaśniają również Tramwaje Śląskie, które muszą ustalić, jak to możliwe, że ktoś niezauważony wszedł na teren zajezdni i wyjechał z niej tramwajem. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyźnie udało się odjechać, ponieważ pracownik - jak podkreślają Trwamraja Śląskie - firmy zewnętrznej, prowadzący akcję serwisową w tramwajach, zostawił jeden z nich załączony na placu postojowym bez nadzoru.



