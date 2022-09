Inspektorzy otworzyli chłodnię i... mocno się zdziwili, co znaleźli

Oprac.: Mirosław Domagała Kradzieże

Złodzieje imają się różnych sposób nie tylko, by ukraść samochód, ale później jeszcze bezpiecznie go przewieźć. Co powiecie np. na schowanie dwóch Lexusów w naczepie-chłodni?

Zdjęcie Dwa kradzione Lexusy przewożono w... chłodni / ITD