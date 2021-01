Rekordowy fotoradar w rok zrobił 18,5 tys. zdjęć

​W 2020 roku wszystkie urządzenia rejestrujące CANARD Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zarejestrowały na polskich drogach ponad 1,3 miliona naruszeń - powiedziała p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego dr Karolina Wieczorek. Dodała, że najwięcej zarejestrowanych naruszeń dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości.

Zdjęcie Najwięcej zdjęć zrobił jeden z fotoradarów w Warszawie /Bartosz Krupa /East News

P.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego poinformowała, że wszystkie fotoradary stacjonarne jak i urządzenia mobilne w 2020 roku zarejestrowały ponad 1 mln. 370 tys. naruszeń. "W tym ponad 1 mln. 329 tys. zarejestrowanych naruszeń dotyczyło przekroczenia prędkości, a ponad 40 tys. naruszeń przejazdu przy nadawanym czerwonym świetle" - przekazała.

"W porównaniu do 2019 r. o 15,5 procent spadła liczba zarejestrowanych naruszeń dotyczących przekroczenia prędkości. Wzrosła natomiast liczba przypadków przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. W 2020 r. odnotowano wzrost na poziomie ok. 15 procent. Stwierdzono 7,7 tys. przypadków" - podała.



Wskazała, że w 2020 roku zdecydowanie częściej do przepisów nie stosowali się kierujący pojazdami zarejestrowanymi w Polsce - 1 243,6 tys. naruszeń. "Natomiast w przypadku pojazdów zarejestrowanych poza granicami Polski liczba ta wyniosła 126,5 tys." - tłumaczyła.



"Z wykorzystaniem urządzeń stacjonarnych, tzw. fotoradarów znajdujących się w 434 lokalizacjach, zarejestrowano 1 mln 118,5 tys. naruszeń" - wyjawiła dodając, że najwięcej naruszeń zarejestrował fotoradar w Warszawie przy ul. Grójeckiej - 18,5 tys.



"Natomiast w ramach tzw. kontroli mobilnych, które są prowadzone w miejscach niebezpiecznych, gdzie nie ma możliwości instalacji urządzeń stacjonarnych, zarejestrowano 82 tys. naruszeń. CANARD prowadzi kontrole mobilne z wykorzystaniem 29 pojazdów wyposażonych w przenośne urządzenia rejestrujące" - podkreśliła.



Poinformowała również, że w 28 lokalizacjach w Polsce, w których prowadzone są pomiary z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości, zarejestrowano ponad 129 tys. naruszeń. "Najwięcej naruszeń zarejestrował odcinkowy pomiar prędkości w miejscowości Lubin - 15,7 tys" - powiedziała.



"Urządzenia monitorujące stosowanie się kierujących pojazdami do sygnalizacji świetlnej zarejestrowały ponad 40 tys. naruszeń, w tym najwięcej w miejscowości Mroków na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z ul. Rejonową - 8 tysięcy" - dodała.



Przekazała także informację dotyczącą "niechlubnych rekordzistów" w zeszłym roku. W województwie opolskim w miejscowości Ligota Górna na obszarze niezabudowanym, kierujący jechał z prędkością 212 km/h przy ograniczeniu prędkości do 70 km/h.



Z kolei w Małopolsce w miejscowości Podgórska Wola w obszarze niezabudowanym kierujący pojazdem jechał z prędkością 177 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h. Na "podium" znalazł się też kierowca, który w Warszawie na ul. Modlińskiej jechał z prędkością 181 km/h przy ograniczeniu prędkości do 60 km/h.



"Kierujący pojazdami przekraczali dozwoloną prędkość średnio o 22 km/h. Najwięcej przekroczeń prędkości zarejestrowano w przedziale 11-20 km/h - ponad 650 tys." - podała.



Dodała również, że w 2020 r. najwięcej naruszeń zarejestrowano na terenie województwa mazowieckiego - ponad 330 tys. "Zwracamy jednak uwagę, że liczba urządzeń rejestrujących w poszczególnych województwach nie jest jednakowa, co wpływa na wielkość naruszeń zarejestrowanych w poszczególnych regionach" - zaznaczyła.



Według danych GITD w zeszłym roku w województwie dolnośląskim doszło do 61,2 tys. naruszeń, woj. kujawsko-pomorskim 71,4 tys. naruszeń, woj. lubelskim - 69,5 tys., lubuskim - 42,2 tys., łódzkim - 92,7 tys., małopolskim - 100,2 tys., opolskim - 21,5 tys., podkarpackim - 67,5 tys., podlaskim - 58,8 tys., pomorskim - 59,9 tys., śląskim - 164,5 tys., świętokrzyskim - 38,6 tys., warmińsko-mazurskim - 34,5 tys., wielkopolskim - 107,1 tys. i zachodniopomorskim - 46,5 tys. naruszeń. (PAP)



Autor: Bartłomiej Figaj