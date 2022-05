Powstaną nowe odcinkowe pomiary prędkości. Wiemy, gdzie i kiedy

Wiadomości Odcinkowy pomiar prędkości. Wyjaśniamy jak działa

W Polsce odcinkowe pomiary prędkości (OPP) działają oficjalnie od 2015 roku. System działa w oparciu o urządzenia ustawione na początku oraz końcu kontrolowanego odcinka, które rejestrują wjazd oraz wyjazd samochodu. OPP wykonują zdjęcia pojazdów oraz mierzą czas, w którym pokonują dany odcinek. Następnie na podstawie czasu wjazdu oraz wyjazdu analizowana jest prędkość przejazdu. Kierowcy, którzy przekroczą dozwolony limit prędkości, automatycznie otrzymają mandat. Ci, którzy jadą przepisowo nie muszą się martwić, ich zdjęcie zostanie usunięte z bazy.

Ile jest aktualnie odcinkowych pomiarów prędkości?

Twórcy Yanosika informują, że w Polsce obecnie funkcjonuje 58 odcinkowych pomiarów prędkości. Najwięcej z nich spotkacie w województwie mazowieckim (16). O ponad połowę mniej OPP znajduje się w województwach łódzkim, podkarpackim i śląskim (6). Czterokrotnie mniej w województwach lubelskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim (4). Z kolei w woj. dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podlaskim, pomorskim i świętokrzyskim zamontowane są po 2 odcinkowe pomiary prędkości.

W województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim nie ma ich aktualnie w ogóle.

Zdjęcie Aktualna liczba odcinkowych pomiarów prędkości / Yanosik /

Gdzie będą nowe odcinkowe pomiary prędkości?

To już pewne, że infrastruktura OPP w Polsce powiększy się o 39 nowych urządzeń. Aż 200 km dróg ma zostać objętych dodatkowym odcinkowym pomiarem prędkości. CANARD GITD wybrał wykonawcę, a urządzenia które pojawią się na drogach to VELOCITY3. Wykonawca będzie miał 70 tygodni na realizację zlecenia, które zostało zamknięte w marcu, ubiegłego roku.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się zarówno na autostradach A1, A2 oraz A4, jak i na drogach ekspresowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Szacując datę montażu urządzeń można przyjąć, że pojawią się na polskich drogach już w przyszłym roku, pod koniec lata. Oczywiście Yanosik będzie informował wszystkich kierowców o nowych OPP, gdy tylko zostaną uruchomione. Julia Langa, Yanosik

Zdjęcie Planowane nowe lokalizacje / Yanosik /

Przypominamy o dopuszczalnych prędkościach w Polsce

Nowe odcinkowe pomiary prędkości zostaną zamontowane na różnych rodzajach dróg, dlatego przypominamy, że aktualne limity prędkości wynoszą:

● 140 km/h na autostradach,

● 120 km/h na drogach ekspresowych dwujezdniowych,

● 100 km/h na drogach ekspresowych jednojezdniowych,

● 100 km/h na drogach dwujezdniowych dwukierunkowych, o dwóch pasach ruchu,

● 90 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.

Nowy taryfikator mandatów bezwzględny dla kierowców

Nowy taryfikator mandatów nie będzie pobłażał żadnemu kierowcy, który przekroczy prędkość. Zmieniły się nie tylko kwoty, ale również progi przekroczeń - od nowego roku są one liczone co nawet 5 km/h, a nie jak dotychczas co 10 km/h. W ten sposób za przekroczenie prędkości obowiązują mandaty:

● do 10 km/h to mandat w wysokości 50 zł (było 50 zł),

● od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł (było od 50 do 100 zł),

● od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł (było od 50 do 100 zł),

● od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł (było od 100 do 200 zł),

● od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł (było od 100 do 200 zł),

● ponad 30 km/h - 800 zł (było od 200 do 300 zł),

● ponad 40 km/h - 1000 zł (było od 300 do 400 zł),

● ponad 50 km/h - 1500 zł (było od 400 do 500 zł),

● ponad 60 km/h - 2000 zł (było od 400 do 500 zł),

● ponad 70 km/h - 2500 zł (było od 400 do 500 zł).