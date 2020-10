Niemal 100 tysięcy zdjęć z fotoradarów w miesiąc!

​We wrześniu system fotoradarowy CANARD Inspekcji Transportu Drogowego zarejestrował prawie 99 tysięcy naruszeń, z czego ponad 94 tys. dotyczyło przekroczenia prędkości - poinformowała PAP rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak.

Rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w rozmowie z PAP przekazała dane dotyczące liczby naruszeń zarejestrowanych przez system fotoradarowy CANARD we wrześniu 2020 r. w porównaniu do 2019 r. Wynika z nich, że we wrześniu 2020 roku fotoradary zarejestrowały 98 718 naruszeń. "W analogicznym okresie w 2019 roku tych naruszeń urządzenia zarejestrowały 121 663" - podała Niżniak.

Wskazała, że 94 584 naruszeń we wrześniu 2020 roku dotyczyło przekroczenia prędkości. "Natomiast rok temu takich naruszeń zarejestrowano 118 597" - wyliczyła dodając, że wzrosła natomiast o prawie 34 proc. liczba przypadków niestosowania się przez kierujących do sygnalizacji świetlnej. "We wrześniu fotoradary zarejestrowały 4 134 przejazdów na czerwonym świetle, gdy rok temu tych naruszeń było 3 066" - tłumaczyła.



Poinformowała również, że najwięcej przekroczeń prędkości zarejestrował fotoradar ustawiony przy ul. Grójeckiej w Warszawie - 2100 naruszeń. Natomiast najwięcej przejazdów na czerwonym świetle zarejestrował fotoradar w Mrokowie (Mazowieckie) - 801 naruszeń.



"Kierowcy przekraczali prędkość średnio o 23 km/h, ale byli też niechlubni rekordziści. Na początku września fotoradar w Kleczanowie (Świętokrzyskie) zarejestrował pojazd, którego kierowca w obszarze zabudowanym miał na liczniku 177 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h" - podkreśliła.



Zaapelowała także do kierowców o rozsądek, o przewidywanie skutków swoich decyzji. "Stosujmy się do ograniczeń prędkości, zwolnijmy, dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, szanujmy innych uczestników ruchu drogowego" - powiedział.



Wyjawiła również, że Inspekcja Transportu Drogowego w ciągu najbliższych dni podpisze umowę na zakup i wdrożenie 26 nowych stacjonarnych fotoradarów. "To pierwszy etap rozbudowy systemu fotoradarowego. W dalszej kolejności ponad 250 dziś już funkcjonujących urządzeń zostanie wymienionych na nowe. Dzięki realizowanemu projektowi rozbudowy dofinansowanemu w 85 proc. z Unii Europejskiej również liczba miejsc objętych nadzorem zwiększy się o 100" - poinformowała.



"Każde miejsce, które obejmiemy kontrolą jest analizowane i oceniane pod kątem zasadności wykorzystania urządzeń. Urządzenia stawiane będą w najbardziej niebezpiecznych miejscach, tam gdzie niestety dochodzi do tragicznych zdarzeń drogowych" - dodała.



"W ramach rozbudowy systemu zakupionych zostanie również 39 nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 30 urządzeń monitorujących wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle oraz 5, które zostaną ustawione przy przejazdach kolejowych" - wyliczyła.