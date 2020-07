Fotoradar uwiecznił najszybszy samochód świata!

Wiecie, jaki jest najszybszy samochód osobowy na świecie? Prawidłowa odpowiedź to... Ford Focus.

Technika czasem zawodzi. Ale gdzie byli urzędnicy?

Taki wniosek wysnuć można na podstawie mandatu, jaki kilka dni temu wystawił jeden z urzędników we Włoszech. W związku z przekroczeniem prędkości pewna młoda kobieta została ukarana grzywną w wysokości 857 euro i 10 punktami karnymi. Ich naliczenie poskutkowało czasowym zatrzymaniem prawa jazdy.

W sprawie nie byłoby może nic nadzwyczajnego, gdyby nie prędkość, z którą - wg lokalnego fotoradaru - poruszał się prowadzony przez kobietę samochód. Z mandatu i pisma informującego o zatrzymaniu uprawnień wynika, że pojazd przekroczył obowiązującą prędkość o - uwaga - 633 km/h!

Taki wynik wskazał zamontowany w mieście Offagna (prowincja Ancona) fotoradar. Z jego pomiaru wynika, że w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h, prowadzony przez kobietę Focus jechał dokładnie 703 km/h!

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że do rekordowego przekroczenia dojść miało 24 kwietnia, ale mandat (wraz z adnotacją o zatrzymaniu prawa jazdy) kobieta otrzymała dopiero w ubiegłym tygodniu. Mimo upływu blisko dwóch miesięcy, żaden z policjantów nie zauważył, że wynik pomiaru to wierutna bzdura i zwykły błąd. Urzędnicza machina ruszyła, kobietę ukarano więc stosowną grzywną (by się odwołać, musi ją uiścić!) i - po naliczeniu 10 punktów karnych - zatrzymano jej prawo jazdy...