Ford Mustang E-Mach. 10 interesująco dziwnych rozwiązań

Ford Mustang Mach-E

Zapowiedź wyposażenia Forda Mustanga w napęd elektryczny zbulwersowała wielu miłośników motoryzacji. Jak to?! Po co?! Skandal! Zamach na ikonę! Profanacja! Zeusie, ty widzisz i nie grzmisz?! Nie wiemy, czy Zeus widział, ale na pewno nie zagrzmiał. A przynajmniej nie na tyle groźnie, by odwieść amerykańską markę od realizacji jej planów.

Zdjęcie Ford Mustang Mach-E / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL