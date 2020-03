Najniższą ofertę na projekt i budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku od Dargobądza do Troszyna złożyło konsorcjum, którego liderem jest firma Polbud Pomorze - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Otwarto oferty wykonawców na realizację S3 na odcinku Dargobądz - Troszyn o długości 16 kilometrów - wynika z informacji służb prasowych szczecińskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wpłynęło siedem ofert, a najniższą, opiewającą na 679,3 mln zł, złożyło konsorcjum, którego liderem jest firma Polbud Pomorze Sp z o.o. Oferty będą teraz sprawdzane w celu wybrania najkorzystniejszej.



Odcinek Dargobądz - Troszyn to jeden z dwóch fragmentów realizacyjnych drogi S3 od Świnoujścia do Troszyn. Przetargi na oba odcinki zostały ogłoszone na początku grudnia ubiegłego roku. W ramach zamówienia wykonawcy opracują projekty budowlane, uzyskają decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie zrealizują roboty budowlane. Na etap projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych przewidziano 17 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane mają potrwać od 19 do 22 miesięcy.



Fragment S3 ze Świnoujścia do Troszyna jest niezbędny do ukończenia całej drogi od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Dyrekcja podkreśla znaczenie tego odcinka S3 ze względu na skomunikowanie portu morskiego i gazoportu w Świnoujściu.



Wykonawca wybuduje drogę posiadającą po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Odcinek rozpocznie się na wschód od miejscowości Dargobądz, gdzie kończy się fragment Świnoujście - Dargobądz. Budowa węzła Dargobądz wchodzi w zakres odcinka Dargobądz - Troszyn. Ze względu na parametry techniczne drogi ekspresowej, nowa S3 będzie tylko częściowo wykorzystywać przebieg istniejącej obwodnicy Dargobądza w ciągu drogi krajowej nr 3.



Na wschód od Dargobądza powstaną miejsca obsługi podróżnych. Droga będzie przebiegała blisko obecnej trasy krajowej nr 3 przed Wolinem, wchodząc w obecny przebieg tej drogi. W ramach inwestycji jednojezdniowa obwodnica Wolina będzie rozbudowana do dwóch jezdni, co będzie się wiązało z budową bliźniaczego do istniejącego mostu przez Dźwinę wraz z estakadami.



S3 będzie skomunikowana z innymi drogami w tym rejonie poprzez węzły drogowe Wolin Zachód i Wolin Wschód. Przy drugim węźle będzie obwód utrzymania drogi ekspresowej. Na wschód od Wolina S3 będzie przebiegała po południowej stronie obecnej drogi krajowej nr 3, włączając się w miejscowości Troszyn w istniejącą obwodnicę Troszyna, Parłówka i Ostromic.